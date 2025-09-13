MADD Canada rend hommage aux victimes de collisions liées à l'alcool et aux drogues en Nouvelle-Écosse lors de sa cérémonie commémorative annuelle

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 13 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de la communauté, y compris les familles et les amis des victimes, se rassembleront aujourd'hui pour rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Cette année, les noms de deux victimes, Talia Forrest et Jesse Robinson, ont été ajoutés au monument de la Nouvelle-Écosse situé dans les jardins commémoratifs de Dartmouth, augmentant ainsi le nombre total de victimes à 133.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Derrière ces chiffres se cachent des tragédies insensées et tout à fait évitables qui bouleversent à jamais des familles et des communautés entières.

« Derrière chaque nom figurant sur ce monument repose une histoire d'amour, de famille et de rêves brisés », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Nous sommes ici aujourd’hui pour rendre hommage à leur vie et pour renforcer notre engagement à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies, afin qu'aucune autre vie ne soit perdue tragiquement. »

Des invités d'honneur assisteront à la cérémonie d'aujourd'hui, notamment la vice-première ministre de la Nouvelle-Écosse, Barbara Adams; la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt; le chef adjoint de la police régionale d'Halifax, Dean Simmonds et le surintendant en chef du détachement régional de la GRC à Halifax, John Duff.

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

Afin de prévenir des décès et des blessures, nous devons veiller à ce que tout le monde rentre toujours chez soi en sécurité :



Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne montez jamais à bord d’un véhicule avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Planifiez toujours à l'avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Toute personne à la recherche d'un moyen de transport sobre et fiable pour rentrer à la maison en un seul clic peut consulter Uber, l'APPLI officiel de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez https://www.uber.com/ca/en/ pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou 647-462-6233 ou ankongmeneck@madd.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

