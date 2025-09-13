Il BolaWrap® 150 di Wrap è stato adottato dalla Polizia della città di Pavia, in Italia, come alternativa più sicura al taser

MIAMI, Sept. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wrap Technologies, Inc. (NASDAQ: WRAP) (“Wrap” o la “Società”), leader mondiale nelle soluzioni innovative per la sicurezza pubblica, ha annunciato oggi che la città di Pavia, in Italia, ha adottato il dispositivo BolaWrap® per le sue forze di polizia locali, riferendo preoccupazioni relative alla sicurezza dei taser.





La città ha inizialmente acquistato quattro dispositivi BolaWrap e dodici agenti stanno attualmente seguendo un corso di formazione per garantire un utilizzo corretto. La decisione segue una tendenza crescente in Italia ad abbandonare l’uso dei taser, mentre numerose agenzie indagano sulle circostanze relative a recenti decessi.2. Riteniamo che l’annuncio di Pavia rappresenti un significativo progresso nell’impegno dell’Italia ad evitare la perdita di vite umane e dare priorità alla sicurezza, alle tattiche di prevenzione dell’escalation e alla riduzione del rischio di lesioni durante gli interventi delle forze dell’ordine.

“Questo strumento consente agli agenti di immobilizzare individui potenzialmente pericolosi senza causare lesioni fisiche e, soprattutto, senza comportare gli stessi rischi di un taser”, ha affermato Rodolfo Faldini, assessore alla sicurezza della città di Pavia.





A differenza di altri strumenti che si basano sulla deterrenza attraverso il dolore, BolaWrap consente agli agenti di ottenere il controllo nella fase precedente all’escalation, spesso senza ricorrere a livelli di forza più elevati o causare lesioni gravi. In Italia, il BolaWrap non è classificato come arma, e questo, a nostro avviso, rafforza il suo ruolo di misura di sicurezza preventiva nelle operazioni di polizia.

Gli amministratori della città di Pavia hanno già deciso di abbandonare il programma Taser nel 2024. Riteniamo che l’annuncio odierno relativo all’adozione del dispositivo BolaWrap di Wrap fornisca ora ai loro agenti uno strumento fondamentale per garantire una maggiore sicurezza a tutti.

Questa iniziativa mette in evidenza una tendenza tra le forze dell’ordine alla ricerca di tecnologie innovative che riducano gli infortuni, diminuiscano i rischi legali e rafforzino la fiducia del pubblico.3

"Riteniamo che l’adozione di BolaWrap a Pavia rappresenti una crescente domanda internazionale di strumenti di polizia sicuri ed efficaci”, ha affermato Jared Novick, Presidente e Direttore operativo di Wrap. "Dal momento che le forze dell’ordine cercano alternative all’uso della forza, Wrap è orgogliosa di fornire soluzioni progettate per proteggere gli agenti, salvaguardare le comunità e rafforzare l’impegno a favore di una polizia umanamente responsabile".

Riteniamo che l’aggiunta di Pavia al portafoglio di Wrap dimostri l’espansione internazionale dell’azienda in Europa, Asia e America Latina e sottolinei la sua missione volta a ridefinire la sicurezza pubblica attraverso soluzioni non letali e basate su dati concreti.

Informazioni su Wrap Technologies, Inc.

Wrap Technologies, Inc. (Nasdaq: WRAP) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie innovative per la sicurezza pubblica e degli strumenti non letali, che fornisce tecnologie all’avanguardia con personale eccellente per rispondere alle complesse sfide moderne che devono affrontare le organizzazioni di sicurezza pubblica.

La soluzione BolaWrap® 150 di Wrap è leader nella fase di prevenzione dell’escalation e non solo, e offre alle forze dell’ordine una scelta più sicura per quasi tutte le fasi di un incidente critico.

Questo dispositivo innovativo e brevettato utilizza una tecnica multisensoriale di disturbo cognitivo che sfrutta la vista, l’udito e le sensazioni per prolungare il periodo che precede l’escalation, offrendo agli agenti il vantaggio e il tempo necessario per gestire i soggetti non collaborativi prima di ricorrere a misure più coercitive. Il BolaWrap 150 non è un dispositivo di contenimento che provoca dolore. Non spara, non colpisce, non provoca shock né rende inoffensivi, ma aiuta gli agenti a operare strategicamente prima dell’escalation nel processo di uso della forza, riducendo il rischio di lesioni sia per gli agenti che per i soggetti. Utilizzato da oltre 1.000 agenzie negli Stati Uniti e in 60 Paesi, BolaWrap® è supportato da una formazione certificata dall’International Association of Directors of Law Enforcement Standards and Training (IADLEST), a conferma dell’impegno di Wrap per la sicurezza pubblica attraverso una tecnologia all’avanguardia e una formazione specialistica.

Wrap Reality™ VR è un simulatore di addestramento completamente immersivo progettato per migliorare il processo decisionale in situazioni di difficoltà.

Essendo una piattaforma completa per la formazione sulla sicurezza pubblica, offre ai primi intervenuti scenari realistici e interattivi che riflettono le sfide in continua evoluzione delle moderne forze dell’ordine. Offrendo una libreria in continua espansione di situazioni reali, Wrap Reality™ mira a fornire agli agenti le competenze e la fiducia necessarie per gestire efficacemente interventi ad alto rischio, e crediamo che ciò produca risultati più sicuri sia per gli operatori che per le comunità in cui prestano servizio.

WrapVision è una nuovissima telecamera indossabile e un sistema di gestione delle prove progettato per garantire la massima efficienza.

Progettata per garantire efficienza, sicurezza e trasparenza al fine di soddisfare i rigorosi requisiti delle moderne forze dell’ordine, WrapVision acquisisce, archivia e contribuisce a gestire le prove digitali, assicurando la sicurezza operativa, la conformità alle normative e una qualità superiore dell’immagine video e del campo visivo.

La telecamera WrapVision, alimentata da IONODES, vanta una perfetta integrazione cloud e aderisce ai requisiti di conformità del Trade Agreements Act (TAA) e ai requisiti dei contratti GSA. A differenza di molti dispositivi della concorrenza prodotti all’estero in regioni non conformi e potenzialmente ostili, WrapVision è realizzato qui in Nord America, con un piano strategico che prevede la produzione interamente negli Stati Uniti entro la fine del 2025. Questo percorso contribuisce a garantire l’integrità dei dati ed elimina preoccupazioni critiche relative ad accessi non autorizzati o rischi di sorveglianza esterna.

Informazioni sul marchio registrato

Wrap, il logo Wrap, BolaWrap®, Wrap Reality™ e Wrap Training Academy sono marchi commerciali di Wrap Technologies, Inc., alcuni dei quali sono registrati negli Stati Uniti e all’estero. Tutti gli altri nomi commerciali utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Avviso relativo alle dichiarazioni previsionali – Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Il presente comunicato contiene “dichiarazioni previsionali” ai sensi delle disposizioni “safe harbor” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Termini quali “attendersi”, “anticipare”, “dovrebbe”, “ritenere”, “obiettivo”, "progetto", "mete", “stima”, “potenziale”, “prevedere”, “può”, “sarà”, ‘potrebbe’, “intendere” e le variazioni o il negativo di questi termini ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare queste dichiarazioni previsionali. Inoltre, le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali riguardano fattori o circostanze che esulano dal controllo della Società. I risultati effettivi della Società potrebbero differire in modo significativo da quelli indicati o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di fattori, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità della Società di mantenere la conformità agli standard di quotazione del Nasdaq Capital Market; la capacità della Società di implementare con successo programmi di formazione per l’uso dei propri prodotti; la capacità della Società di fabbricare e realizzare prodotti per i propri clienti; la capacità della Società di sviluppare le vendite dei propri prodotti; l’accettazione da parte del mercato dei prodotti esistenti e futuri; la disponibilità di fondi per continuare a finanziare le operazioni; la complessità, i costi e i tempi associati alle vendite alle forze dell’ordine e agli enti pubblici; il lungo ciclo di valutazione e vendita delle soluzioni di prodotto della Società; i difetti dei prodotti; i rischi di contenzioso derivanti da presunti danni correlati ai prodotti; i rischi legati alle normative pubbliche; l’impatto commerciale di crisi sanitarie o diffusione di malattie, quali epidemie o pandemie; l’impatto derivante da conflitti geopolitici e da eventuali sanzioni conseguenti; la capacità di ottenere licenze di esportazione per Paesi al di fuori degli Stati Uniti; la capacità di ottenere brevetti e difendere la proprietà intellettuale dai concorrenti; l’impatto di prodotti e soluzioni della concorrenza; e la capacità della Società di mantenere e migliorare il proprio marchio, nonché altri fattori di rischio riportati nell’ultima relazione annuale della Società sul modulo 10-K, nelle successive relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission. Le presenti dichiarazioni previsionali sono espresse alla data del presente comunicato stampa e si basano sulle attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni, nonché sulle convinzioni e ipotesi del management. Salvo quanto previsto dalla legge, la Società non si assume alcun obbligo o responsabilità di aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o cambiamenti nelle proprie aspettative.

