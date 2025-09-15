EGIDE : AGM du 10 septembre 2025 - Résultats du vote des résolutions

Bollène, le 15 septembre 2025 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats du vote des résolutions présentées

à l’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2025

La société Egide, (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le mercredi 10 septembre 2025 à 11h00.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 5.899.474 actions (soit 30,09% sur un total de 19.608.134 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 6.152.519 voix (soit 30,89 % sur un total de 19.918.538 droits de vote). Les quorums ayant été atteints, l’Assemblée a pu valablement délibérer.

Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d’Administration est le suivant :

Résolutions ordinaires Résultat des votes 1 - Approbation des comptes sociaux 2024 Approuvée à 79,31% 2 - Approbation des comptes consolidés 2024 Approuvée à 79,31 3 - Affectation de la perte 2024 en Report à nouveau Approuvée à 79,31% 4 - Approbation du rapport spécial des CAC sur les conventions réglementées Approuvée à 79,31% 5 - Ratification de la cooptation de M. Philippe Bensussan en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société Approuvée à 79,31% 6 - Ratification de la cooptation de la société SOGEFIP en qualité de membre du Conseil d’Administration de la Société Approuvée à 79,31% 7 - Nomination de Mme Sophie Lerond en qualité de membre du Conseil d’administration Approuvée à 79,31% 8 - Nomination de M. Martin Mc Court en qualité de membre indépendant du Conseil d’administration Approuvée à 79,31% 9 - Nomination de M. Ignace Dupon en qualité de membre du Conseil d’administration Approuvée à 79,31% 10 - Non-renouvellement de la société PricewaterhouseCoopers en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société Approuvée à 79,31% 11 - Fixation de l’enveloppe de rémunération à allouer aux membres du Conseil d’administration Approuvée à 79,06% 12 - Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et du Règlement (UE) n°596/2014 (Règlement Abus de Marché) Approuvée à 79,31%





Résolutions extraordinaires – Délégations au Conseil d’administration Résultat des votes 13 - Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes Approuvée à 74,63% 14 - Augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (ex-« placement privé ») Approuvée à 74,65% 15 - Augmentations du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société Approuvée à 74,63% 16 - Augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires) Approuvée à 79,07% 17 - Augmentation de capital par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital social ou donnant droit à l’attribution de titres de créance Approuvée à 79,06% 18 - Attributions gratuites d'actions existantes au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d’entre eux Approuvée à 72,81% 19 - Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options d’achat d’actions de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux) Approuvée à 79,31% 20 - Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes Approuvée à 79,31% 21 - Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d'épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail) Approuvée à 78,96% 22 - Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues Approuvée à 79,31% Résolutions extraordinaires – Modifications des statuts Résultat des votes 23 - Modification de l’Article 11 des statuts de la Société Approuvée à 79,31% 24 - Modification de l’Article 14 des statuts de la Société Approuvée à 79,06% 25 - Modification de l’Article 15 des statuts de la Société Approuvée à 79,06% 26 - Modification de l’Article 16 des statuts de la Société Approuvée à 79,31% 27 - Modification de l’Article 17 bis des statuts de la Société Approuvée à 79,29% 28 - Modification de l’Article 19 des statuts de la Société Approuvée à 79,06% 29 - Pouvoirs pour les formalités. Approuvée à 79,31%

A compter du 10 septembre 2025, le conseil d’administration d’Egide se compose ainsi :

Philippe BENSUSSAN, Président du conseil d’administration

Ignace DUPON, Directeur Général, administrateur

Sophie LEROND, administratrice

SOGEFIP, représentée par M.Michel FAURE, administrateur

Martin Mc COURT, administrateur indépendant





Madame Sophie LEROND Linkedin – Diplômée de l'EPF Engineering School en Ingénierie d'Affaires et de Projets. Sophie Lerond débute sa carrière dans l'industrie nucléaire chez Areva aux États-Unis sur des projets complexes internationaux, puis se spécialise dans le conseil en fusions-acquisitions. Elle rejoint en 2015 la banque d'affaires Clearwater International où elle gravit les échelons d'Analyst à Associate Director, accompagnant les actionnaires et dirigeants de PME dans leurs projets de cession, d'acquisition ou de levée de fonds, principalement dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de la santé et des services aux entreprises. En 2024, Sophie Lerond rejoint Ixcore Group en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de la gestion des investissements et des participations. Elle apporte ainsi une double expertise opérationnelle et d'investissement au service du développement du groupe Egide.

Monsieur Martin Mc COURT – Linkedin - Martin Mc Court possède plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans des entreprises internationales technologiques. Il maîtrise tant le hardware que le software et a développé une expertise en management général, stratégie, fusions-acquisitions, marketing, achats et technologie. Il cumule 30 années d'expérience au sein de conseils d'administration : 5 ans en tant que président, 10 ans comme membre non exécutif et 15 ans au sein de comités exécutifs. Cette expérience lui confère une vision complète des enjeux de gouvernance corporate. Martin Mc Court est un spécialiste reconnu des opérations de croissance externe. Il a piloté avec succès plus de 50 transactions de fusions-acquisitions, dont 5 dépassants le milliard de dollars. Il dispose d'une expertise avérée dans l'intégration et la transformation d'entreprises. Son expertise sectorielle couvre un large spectre de technologies d'avenir : cybersécurité, IoT, biométrie, solutions de paiement, téléphonie mobile, identité numérique et fibre optique. Ce profil le positionne idéalement pour accompagner les enjeux stratégiques et de développement du Groupe Egide.

CALENDRIER FINANCIER

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

