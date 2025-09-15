Statkraft inngår avtale om salg av fornybarprosjekter i India til Serentica Renewables

(Oslo/New Delhi) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har signert en avtale om å selge deler av porteføljen innen fornybar energi i India til Serentica Renewables.

Avtalen med Serentica Renewables omfatter en portefølje med en samlet effekt på rundt 1,5 GWp i delstaten Rajasthan: Solkraftverket Khidrat på 445 MWp, som ble satt i drift tidligere i år, samt en prosjektportefølje med sol- og vindprosjekter i ulike utviklingsstadier med en estimert effekt på 1000 MWp. Transaksjonen vil bli gjennomført når nødvendige betingelser er oppfylt, inkludert eventuelle regulatoriske godkjenninger.

– Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen. Serentica Renewables er et raskt voksende selskap innen fornybar energi med høye ambisjoner. Vi er trygge på at de vil fortsette å drifte og utvikle disse kraftverkene med kompetanse og engasjement, og bidra til Indias grønne energiomstilling, sier Fernando de Lapuerta, konserndirektør for internasjonal virksomhet i Statkraft.

– Dette oppkjøpet akselererer Serenticas reise mot å bli en ledende aktør i Indias overgang til fornybar energi. Ved å integrere Statkrafts høykvalitetsprosjekter med vår vekstplattform, styrker vi evnen til å levere grønn strøm døgnet rundt i stor skala og skape langsiktig verdi for alle våre interessenter, sier Pratik Agarwal, styreleder i Serentica Renewables.

Statkraft kunngjorde i fjor planer om å selge porteføljen i India, for å fokusere sine investeringer på utvalgte markeder i Europa og Sør-Amerika, med mål om å bygge skala og styrke konkurranseevnen.

– Statkraft vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grønne skiftet. Ved å prioritere kapital til kjerneområder i Europa og Sør-Amerika, posisjonerer vi oss for å skape enda større verdi og lønnsomhet, sier de Lapuerta.

Statkraft gikk inn i det indiske markedet gjennom eierskapet i datterselskapet SN Power i 2004. SN Power var den første utenlandske investoren i vannkraftsektoren i India. I løpet av to tiår har Statkraft bygget opp en diversifisert portefølje innen fornybar energi, inkludert sol-, vind- og vannkraft, samt krafthandel på tvers av flere indiske delstater.

Serentica Renewables ble etablert i 2022 og er en ledende, uavhengig kraftprodusent innen fornybar energi i India. Selskapet har som mål å redusere utslipp fra vanskelig dekarboniserbare industrier ved å tilby pålitelig og tilgjengelig grønn energi. Serentica har nådd en viktig milepæl med 1000 MW installert effekt, og har pågående prosjekter i flere delstater, basert på en kombinasjon av sol, vind, energilagring og avanserte balanseringsløsninger. Støttet av en investering på 650 millioner dollar fra KKR, har Serentica som mål å levere over 50 TWh ren energi årlig, og dermed bidra til å kutte 47 millioner tonn CO2-utslipp.

