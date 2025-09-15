Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 37

Selskabsmeddelelse nr. 42 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



15. september 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 37



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 37 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse11,958,427242.44432,899,252,342
08. september 2025110,701261.182128,913,120
09. september 2025126,000260.372132,806,885
10. september 202550,000262.929813,146,490
11. september 202595,203263.534325,089,256
12. september 202559,723263.384615,730,118
I alt akkumuleret i uge 37441,627261.9538115,685,869
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet12,400,054243.13933,014,938,211




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.485% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

