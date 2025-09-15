|Selskabsmeddelelse nr. 42 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 37
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 37 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|11,958,427
|242.4443
|2,899,252,342
|08. september 2025
|110,701
|261.1821
|28,913,120
|09. september 2025
|126,000
|260.3721
|32,806,885
|10. september 2025
|50,000
|262.9298
|13,146,490
|11. september 2025
|95,203
|263.5343
|25,089,256
|12. september 2025
|59,723
|263.3846
|15,730,118
|I alt akkumuleret i uge 37
|441,627
|261.9538
|115,685,869
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|12,400,054
|243.1393
|3,014,938,211
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.485% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
