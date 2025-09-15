Festi hf.: Endurkaup vika 37

Í 37. viku 2025 keypti Festi alls 130.000 eigin hluti fyrir 39.600.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
378.9.202513:16:3450.00030515.250.000
379.9.202513:36:2930.0003059.150.000
3710.9.202513:43:3750.00030415.200.000
   130.000 39.600.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 1.901.226 hluti eða 0,61% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.785.000 eigin hluti fyrir 534.710.000 kr. og á í dag 2.031.226 hluti sem samsvarar 0,65% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


