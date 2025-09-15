Al Tamimi & Company begrüßt zwei neue Partner zur Stärkung seines grenzüberschreitenden Angebots

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Tamimi & Company, die führende Full-Service-Anwaltskanzlei im Nahen Osten, freut sich bekanntzugeben, dass Anton Konnov und Igor Gorchakov zum 1. September 2025 als Partner in die Kanzlei eingetreten sind.

Die Ernennungen unterstreichen die strategische Ausrichtung der Kanzlei, ihr Angebot in den Bereichen M&A-Transaktionen, Bankwesen und Streitbeilegung weiter auszubauen. Anton und Igor können auf eine langjährige Erfolgsbilanz in der Bereitstellung erstklassiger Rechtslösungen in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Bankwesen und grenzüberschreitende Streitbeilegung zurückblicken, insbesondere für internationale Finanzdienstleister. Ihre Erfahrung in führenden Magic-Circle-Kanzleien befähigt sie, komplexe, mehrere Rechtsordnungen betreffende Mandate für einen vielfältigen globalen Kundenstamm zu betreuen. Gemeinsam mit ihrem Team stoßen insgesamt vier neue Kollegen zur Kanzlei.

Anton Konnov ist in England und Wales, New York und Russland als Rechtsanwalt zugelassen. Zuvor war er Managing Partner des Moskauer Büros von A&O Shearman und leitete Teams bei großen internationalen Transaktionen in zahlreichen Branchen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, in der regulatorischen Beratung und im Bereich grenzüberschreitender M&A. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in der Kanzleiführung und im internationalen Geschäftsbetrieb.

Igor Gorchakov ist in England und Wales sowie in Russland zugelassen und verfügt über die volle Prozessführungsbefugnis vor den Gerichten des Dubai International Financial Centre (DIFC) in Dubai. Er ist spezialisiert auf Streitbeilegung und Bankrecht, insbesondere internationale Schiedsverfahren, grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Finanzvorschriften. Igor hat bereits führende Finanzinstitute und Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Asien vertreten.

Jody Waugh, Managing Partner von Al Tamimi & Company, kommentierte die jüngsten Entwicklungen wie folgt: „Wir freuen uns sehr, Anton und Igor in unserer Kanzlei willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung, ihr Fachwissen und ihre internationalen Referenzen werden unsere Expertise erweitern und es uns ermöglichen, unsere Mandanten grenzüberschreitend noch wirkungsvoller zu betreuen.“

Anton sagte: „Al Tamimi & Company hat sich in der gesamten Region einen hervorragenden Ruf im Bereich M&A-Transaktionen erarbeitet – basierend auf einem starken Fundament und einer tiefen lokalen Verankerung in den einzelnen Märkten. Ich freue mich darauf, Teil dieses beeindruckenden Teams zu werden und gemeinsam erstklassige Leistungen für eine Vielzahl von Branchen zu erbringen.“

Igor ergänzte: „Es ist eine spannende Zeit, um bei Al Tamimi & Company einzusteigen. Die Praxisbereiche Streitbeilegung sowie Bank- und Finanzrecht der Kanzlei genießen im gesamten Nahen Osten höchste Anerkennung und zeichnen sich durch ein unvergleichliches Verständnis der regionalen Rechtslandschaft aus.“

Die Ernennungen von Anton und Igor folgen auf mehrere strategische Neueinstellungen im vergangenen Jahr: Omar Zizi trat als Partner für Gesellschaftsrecht/M&A in die Niederlassung Casablanca ein, Rachel Fox verstärkte als Partnerin für Steuerrecht das Büro in Abu Dhabi, Henry Storrar wurde zum Partner für Gesellschaftsrecht/M&A in Abu Dhabi ernannt, und Paul Taylor kam als regionaler Leiter für Schiedsgerichtsbarkeit mit Sitz in Dubai hinzu.

Über Al Tamimi & Company

Al Tamimi & Company ist mit 17 Büros in 10 Ländern die führende Full-Service-Kanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der MENA-Region. Seit 1989 bieten wir innovative und kosteneffiziente Rechtslösungen zur Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen.

Unser Team von über 580 Juristen vereint tiefgehendes Fachwissen mit praktischen Einblicken und liefert wirtschaftlich orientierte Beratung, die den Erfolg unserer Mandanten vorantreibt. Mit einem starken Engagement für Vielfalt und Inklusion schaffen wir ein dynamisches Arbeitsumfeld, das Spitzenkräfte anzieht und es uns ermöglicht, herausragende Ergebnisse in allen Branchen zu erzielen.

