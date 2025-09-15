Al Tamimi & Company accueille deux nouveaux associés pour renforcer son offre transfrontalière

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al Tamimi & Company, premier cabinet d’avocats pluridisciplinaire du Moyen-Orient, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Anton Konnov et d’Igor Gorchakov en tant qu’associés, à compter du 1ᵉʳ septembre 2025.

Ces nominations s’inscrivent dans la stratégie de développement du cabinet visant à élargir ses expertises en fusions-acquisitions, en droit bancaire et en contentieux. Anton et Igor disposent d’une solide expérience dans la fourniture de solutions juridiques à forte valeur ajoutée dans les domaines des fusions-acquisitions, des services bancaires et des litiges transfrontaliers (en particulier pour les clients internationaux du secteur des services financiers). Leur parcours au sein de cabinets Magic Circle leur permet d’accompagner efficacement une clientèle mondiale sur des dossiers multi-juridictionnels. Anton et Igor rejoignent le cabinet avec leur équipe, portant à quatre le nombre de nouvelles recrues.

Anton Konnov est habilité à exercer en Angleterre et au Pays de Galles, à New York et en Russie. Il était auparavant associé gérant du bureau de Moscou d’A&O Shearman et a dirigé des équipes dans le cadre d’opérations internationales majeures dans un large éventail de secteurs. Sa pratique couvre le droit des sociétés, le conseil réglementaire et les fusions-acquisitions transfrontalières. Il apporte une vaste expérience dans la direction de cabinets d’avocats et les opérations commerciales internationales.

Igor Gorchakov est doublement qualifié en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu’en Russie et détient tous les droits d’audience devant les tribunaux DIFC de Dubaï. Il est spécialisé dans le règlement des litiges et les questions bancaires, notamment l’arbitrage international, les litiges transfrontaliers et la conformité réglementaire financière. Igor a représenté des institutions financières et des entreprises de premier plan en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

Jody Waugh, associée directrice d’Al Tamimi & Company, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Anton et Igor au sein du cabinet. Leur expérience, leur expertise poussée et leurs références internationales renforceront nos capacités et nous permettront d’accompagner nos clients au-delà des frontières. »

Anton a indiqué : « Al Tamimi & Company s’est bâti une réputation remarquable en matière de fusions-acquisitions dans toute la région, grâce à des bases solides et à un ancrage local profond sur chacun de ses marchés. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre le cabinet et de collaborer avec ses équipes talentueuses pour offrir des services de tout premier ordre dans divers secteurs. »

Igor a ajouté : « C’est un moment particulièrement intéressant pour rejoindre Al Tamimi & Company. Les pratiques du cabinet en matière de résolution des litiges et de banque et finance jouissent d’une reconnaissance établie au Moyen-Orient et d’une compréhension unique du paysage juridique régional. »

Les nominations d’Anton et d’Igor font suite à une série de recrutements stratégiques au cours de l’année écoulée, notamment celui d’Omar Zizi, qui a rejoint le cabinet en tant qu’associé spécialisé dans le droit des sociétés et les fusions-acquisitions à Casablanca, et celui de Rachel Fox, qui a rejoint le bureau d’Abu Dhabi en tant qu’associée spécialisée en fiscalité, celui d’Henry Storrar, qui a rejoint le cabinet en tant qu’associé spécialisé en droit des sociétés et en fusions-acquisitions à Abu Dhabi, et celui de Paul Taylor, qui a rejoint le cabinet en tant que responsable régional de l’arbitrage, basé à Dubaï.

À propos d’Al Tamimi & Company

Al Tamimi & Company est le premier cabinet d’avocats pluridisciplinaire des Émirats arabes unis et de la région MENA, avec 17 bureaux répartis dans 10 pays. Depuis 1989, nous proposons des solutions juridiques innovantes et rentables pour répondre aux défis complexes des entreprises.

Notre équipe de plus de 580 professionnels du droit allie une expertise approfondie à des connaissances pratiques, offrant des conseils axés sur les affaires qui contribuent au succès de nos clients. Engagés en faveur de la diversité et de l’inclusion, nous cultivons un environnement dynamique qui attire les meilleurs talents et nous permet de délivrer des résultats exceptionnels dans tous les secteurs.

Contact presse

Hadi Ayedh

responsable relations publiques et communication

+971505490461

h.ayedh@tamimi.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54380a9e-f02a-4aa3-82a2-34afc253614a