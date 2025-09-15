Hepsor AS-i tütarettevõtted sõlmisid laenulepingud Manufaktuuri kvartali arendusprojektide elluviimiseks

Hepsor AS kontserni kuuluvad ettevõtted Hepsor Phoenix 3 OÜ ja Hepsor Phoenix 4 OÜ sõlmisid 12. septembril AS-iga LHV Pank laenulepingud kogumahus 40,3 miljonit eurot, et finantseerida kahte Manufaktuuri kvartali arendusprojekti Tallinnas– Manufaktuuri Vabrik I etapp ja Manufaktuuri 12.

Hepsor Phoenix 3 OÜ sõlmis laenulepingud kogumahus 33,3 miljoni eurot, mille eesmärk on finantseerida Manufaktuuri Vabriku esimese etapi ehitust aadressil Manufaktuuri 5b. Lisaks sõlmiti sama projekti raames ehitusleping ettevõttega Mitt&Perlebach OÜ, kogumaksumusega 33,3 miljonit eurot. Projekti esimeses etapis rajatakse 152 uut kodu kogumüügipinnaga 10 420 m2. Ehituse ettevalmistustööd algasid 2024. aasta teises kvartalis ning ehituse valmimine on planeeritud 2027. aasta neljandasse kvartalisse.

Manufaktuuri Vabrik on Hepsori senise tegevusajaloo suurim arendusprojekt. Tegemist on arendusega, mis on osa endise tööstuspiirkonna terviklikust taaselustamisest ning uue, mitmekesise ja kaasaegse linnaruumi loomisest, pakkudes tulevastele elanikele unikaalset kombinatsiooni ajaloolisest miljööst ja kaasaegsest elukeskkonnast

„Manufaktuuri Vabrik on eriline projekt mitte ainult meie portfellis, vaid kogu Tallinna kontekstis, andes karakteri kogu kvartalile ja on tulevase linnaku süda. Meie eesmärk on Vabrikust luua hoone, mis on tehniliselt tipptasemel, ajas kestev ning vastab tulevikku vaatava elukeskkonna ootustele,“ ütles Hepsor Eesti maajuht Mihkel Mäger.

Lisaks sellele sõlmisid Hepsor Phoenix 4 OÜ ja AS LHV Pank 7,0 miljoni euro suuruse laenulepingu, mille eesmärk on finantseerida Manufaktuuri 12 elamuarendusprojekti Tallinnas aadressil Manufaktuuri 12. Ehitustöödega alustati 2025. aasta juulikuus, kui sõlmiti ehitusleping Mitt&Perlebach OÜ-ga. Projekti raames rajatakse kaks kortermaja kokku 49 korteriga kogu müüdava pinnaga 3 090 m2. Ehitustööde valmimine on planeeritud 2026. aasta teise poolde.

Manufaktuuri kvartalit arendab Hepsor koostöös Tolaram Grupiga. Varem on valminud 421 kodu Sitsi Õunaaia ja M7 arendusprojektides, millest 96% on tänaseks müüdud.

Käesolevate laenu- ja ehituslepingute sõlmimine tähistab olulist verstaposti nii Hepsori kui ka kogu Manufaktuuri kvartali arendustegevuse jaoks, mille tulemusena valmib järgmise kahe aasta jooksul kvartalis veel 201 uut kodu.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 076 kodu ja ligi 36 300 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2.