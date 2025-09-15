FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 8 au 12 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 08/09/2025 au 12/09/2025
Publication du 15/09/2025
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|10/09/2025
|FR0000074759
|96
|24,69167
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|11/09/2025
|FR0000074759
|177
|23,71299
|XPAR
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|12/09/2025
|FR0000074759
|96
|23,59792
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/09/2025 09:00:15
|FR0000074759
|24,70
|EUR
|39
|XPAR
|1110447-2817b253
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/09/2025 09:00:15
|FR0000074759
|24,70
|EUR
|25
|XPAR
|1110447-3073b253
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/09/2025 09:00:15
|FR0000074759
|24,70
|EUR
|28
|XPAR
|1110447-3329b253
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|10/09/2025 09:04:47
|FR0000074759
|24,50
|EUR
|4
|XPAR
|1110447-11521b253
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/09/2025 09:03:36
|FR0000074759
|23,80
|EUR
|82
|XPAR
|1110447-2049b254
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/09/2025 09:03:36
|FR0000074759
|23,80
|EUR
|18
|XPAR
|1110447-2305b254
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|11/09/2025 16:36:16
|FR0000074759
|23,60
|EUR
|77
|XPAR
|1110447-9729b254
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/09/2025 09:07:27
|FR0000074759
|23,60
|EUR
|13
|XPAR
|1110447-1025b255
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/09/2025 09:23:07
|FR0000074759
|23,60
|EUR
|82
|XPAR
|1110447-2305b255
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/09/2025 17:00:55
|FR0000074759
|23,40
|EUR
|1
|XPAR
|1110447-9473b255
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
