FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 8 au 12 septembre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 08/09/2025 au 12/09/2025

Publication du 15/09/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2710/09/2025FR0000074759 96 24,69167XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2711/09/2025FR0000074759 177 23,71299XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2712/09/2025FR0000074759 96 23,59792XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/09/2025 09:00:15FR0000074759 24,70EUR 39XPAR1110447-2817b253FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/09/2025 09:00:15FR0000074759 24,70EUR 25XPAR1110447-3073b253FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/09/2025 09:00:15FR0000074759 24,70EUR 28XPAR1110447-3329b253FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/09/2025 09:04:47FR0000074759 24,50EUR 4XPAR1110447-11521b253FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/09/2025 09:03:36FR0000074759 23,80EUR 82XPAR1110447-2049b254FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/09/2025 09:03:36FR0000074759 23,80EUR 18XPAR1110447-2305b254FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/09/2025 16:36:16FR0000074759 23,60EUR 77XPAR1110447-9729b254FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/09/2025 09:07:27FR0000074759 23,60EUR 13XPAR1110447-1025b255FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/09/2025 09:23:07FR0000074759 23,60EUR 82XPAR1110447-2305b255FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/09/2025 17:00:55FR0000074759 23,40EUR 1XPAR1110447-9473b255FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

