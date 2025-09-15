SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 8. til 12. september foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 104.279 1.256.436.790 8 september 2025 670 13.442,3284 9.006.360 9 september 2025 670 13.374,6119 8.960.990 10 september 2025 680 13.062,0735 8.882.210 11 september 2025 680 13.082,8971 8.896.370 12 september 2025 680 13.271,1471 9.024.380 Total 8. -12. september 2025 3.380 44.770.310 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 17.190 233.142.010 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 107.659 1.301.207.100 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 590.721 7.208.644.373 8 september 2025 3.358 13.523,3055 45.411.260 9 september 2025 3.358 13.459,7752 45.197.925 10 september 2025 3.407 13.150,3185 44.803.135 11 september 2025 3.407 13.142,5433 44.776.645 12 september 2025 3.407 13.327,5624 45.407.005 Total 8. -12. september 2025 16.937 225.595.970 Køb fra Familiefonden* 2.216 13.319,6217 29.516.282 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 97.409 1.331.823.971 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 609.874 7.463.756.625



*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 107.659 A-aktier og 710.800 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,17% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.





Side 1 af 2





København, 15. september 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 2 af 2





Vedhæftede filer