Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0318

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKV 26 0318
Greiðslu-og uppgjörsdagur 17.09.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 21.018
Samþykkt (verð / flatir vextir) 96,300/7,600
Fjöldi innsendra tilboða 25
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 31.718
Fjöldi samþykktra tilboða 18
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 18
Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir 96,300/7,600
Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir 96,352/7,489
Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu 96,300/7,600
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir) 96,322/7,553
Besta tilboð (verð / flatir vextir) 96,352/7,489
Versta tilboð (verð / flatir vextir) 96,267/7,670
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir) 96,308/7,583
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,51

