|Flokkur
|RIKV 26 0318
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|17.09.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|21.018
|Samþykkt (verð / flatir vextir)
|96,300
|/
|7,600
|Fjöldi innsendra tilboða
|25
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|31.718
|Fjöldi samþykktra tilboða
|18
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|18
|Lægsta úthlutaða verð / Hæstu úthlutuðu flötu vextir
|96,300
|/
|7,600
|Hæsta úthlutaða verð / Lægstu úthlutuðu flötu vextir
|96,352
|/
|7,489
|Lægsta verð / Hæstu flötu vextir úthlutaðir að fullu
|96,300
|/
|7,600
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,322
|/
|7,553
|Besta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,352
|/
|7,489
|Versta tilboð (verð / flatir vextir)
|96,267
|/
|7,670
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / flatir vextir)
|96,308
|/
|7,583
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,51
Niðurstöður í útboði ríkisvíxla - RIKV 26 0318
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
