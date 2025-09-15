Maintenant que le Parlement est de retour, mettons-nous au travail : les Métallos invitent les élus à protéger les emplois et les collectivités du Canada

TORONTO, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les élus retournent aujourd'hui à la Chambre des communes, le Directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, demande au gouvernement fédéral et à tous les partis politiques de consacrer cette session parlementaire aux travailleuses et aux travailleurs, en protégeant et en créant des emplois canadiens, en renforçant et en appliquant les règles d'approvisionnement en produits canadiens et en présentant un budget fédéral qui maintient les gens au travail et soutient les communautés en difficulté.

« Les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas payer le prix d'une incertitude sans fin, a déclaré Marty Warren. Maintenant que le Parlement est de retour, mettons-nous au travail. Cela signifie appliquer les règles d'approvisionnement obligatoire en produits canadiens, renforcer l'application des mesures commerciales aux frontières, afin que les importations ne nuisent pas à nos usines et offrir un soutien réel qui permette de maintenir l'emploi et la vigueur des collectivités. »

Les Métallos exhortent le gouvernement à veiller à ce que les mesures d'approvisionnement en produits canadiens soient pleinement appliquées, afin que les investissements publics contribuent à protéger et à créer des emplois au pays en utilisant de l'acier, de l'aluminium, du bois d'œuvre et d'autres matériaux canadiens à faible teneur en carbone dans tous les projets d'infrastructure, de logement et de défense financés par le gouvernement fédéral.

Le syndicat demande également une application plus stricte et permanente des mesures commerciales aux frontières, afin de mettre fin aux importations faisant l'objet de dumping et de détournement avant qu'elles ne coûtent davantage d'emplois canadiens. Les quotas tarifaires doivent être considérablement renforcés afin de protéger notre marché intérieur et les règles relatives à la fonte et au coulage doivent être appliquées de manière agressive. Le gouvernement doit agir rapidement et fermement pour empêcher les contrevenants de détourner ou d'étiqueter de manière trompeuse leurs produits. Les Métallos réclament à Ottawa de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada le personnel et les ressources nécessaires pour surveiller, enquêter et agir en temps réel contre les violations des règles commerciales.

À l'approche du prochain budget fédéral, le syndicat insiste sur le fait que les travailleuses et travailleurs doivent être au cœur des décisions budgétaires du gouvernement. « Nous avons besoin d'un budget qui permette aux gens de continuer à travailler, a déclaré M. Warren. Cela signifie un programme de partage du travail élargi, des mesures de soutien salarial et des investissements pour maintenir la vigueur et la croissance de nos secteurs industriels. Nous continuons également à réclamer un système d'assurance-emploi plus robuste. » Le syndicat rappelle en outre que ces investissements nécessaires dans des secteurs industriels clés ne doivent pas se faire au détriment des services publics dont dépendent les travailleuses et travailleurs et les communautés.

Les Métallos réclament également une stratégie industrielle audacieuse qui s'appuie sur les nouveaux projets nationaux du gouvernement fédéral et qui créera des emplois, renforcera les chaînes d'approvisionnement à valeur ajoutée et apportera des avantages durables aux communautés. De la construction navale aux projets de minéraux critiques, en passant par le projet de train à grande vitesse, ces initiatives ont le potentiel de relier les régions, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de soutenir des dizaines de milliers d'emplois syndiqués bien rémunérés. Elles permettront également de renforcer la capacité industrielle du Canada, afin de ne plus jamais être à la merci des gouvernements étrangers et des politiques qui menacent les secteurs industriels du pays.

« Si chaque député.e accorde la priorité aux travailleuses et travailleurs et aux communautés, nous pourrons bâtir une économie plus juste, qui protégera et créera de bons emplois, soutiendra les familles et les communautés, et renforcera l'avenir du Canada », a conclu Warren.

