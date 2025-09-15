BitMEX lanza la competencia de trading Alpha Showdown: gane un fondo de premios de 3 BTC y mucho más





VICTORIA, Seychelles, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, BitMEX, la bolsa de criptomonedas más segura, anunció el lanzamiento de su competencia de trading Alpha Showdown, que permite a los operadores competir por su parte de un fondo de premios de 3 BTC, relojes Tudor Black Bay 54, teléfonos iPhone 17 Pro Max y mucho más.

La competencia se llevará a cabo del 11 de septiembre de 2025 a las 9:00 a. m. (UTC) al 10 de octubre de 2025 a las 11:59 p. m. (UTC). Los usuarios podrán participar en el concurso en cualquier momento durante el tiempo que dura la campaña.

Las recompensas se distribuirán en tres tablas de clasificación:

Mayor volumen de operaciones: el 80 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores operadores clasificados por volumen de operaciones

el 80 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores operadores clasificados por volumen de operaciones Mayores ganancias y pérdidas: el 10 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores operadores clasificados según sus ganancias y pérdidas

el 10 % del fondo total de premios se compartirá entre los 100 mejores operadores clasificados según sus ganancias y pérdidas Mayor ROI%: el 10 % del fondo total de premios se repartirá entre los 100 mejores operadores, clasificados por ROI% (% de retorno de inversión)



Todos los operadores nuevos que se unan a la competencia también podrán ganar su parte de un fondo de premios adicional de 10.000 USDT según el volumen de sus operaciones.

Para participar en la competencia de trading Alpha Showdown, los nuevos clientes deberán contar con la verificación total de BitMEX. Puede encontrar los detalles de la competencia y del registro aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, nunca se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, ya que saben que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y siga Telegram, Twitter (X), Discord, y sus comunidades en línea. Para hacer más consultas, escriba a: press@bitmex.com.

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26712ddc-0cce-4d6c-b344-edb85147299f