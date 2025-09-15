Nokia Oyj

Pörssitiedote

15.9.2025 klo 15.30



Muutokset Nokia Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa



Espoo – Nokia on tänään luovuttanut 84 979 yhtiön hallussa ollutta Nokian osaketta (NOKIA) vastikkeetta suorituksena Nokian osakepohjaisiin kannustinohjelmiin osallistuneille henkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovutus perustuu 22.11.2024 julkistettuun hallituksen päätökseen yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta kannustinohjelmien mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.



Nokia Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen on 30 910 312.



Tietoja Nokiasta

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.



B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.



Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:



Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja



Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com