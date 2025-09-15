FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 08 2025

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :août       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :218 608/4,98%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    207 850  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    12 549  
Nombre de titres vendus dans le mois :     1 761  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
        
01/08/2025CICA318318 25,157 997,40 
01/08/2025CICV55 25,24 126,20 
04/08/2025CICA2626 25,16 654,10 
04/08/2025CICV289289 25,397 338,00 
05/08/2025CICA1414 25,21 352,90 
05/08/2025CICV183183 25,384 644,30 
06/08/2025CICA22 25,45 50,90 
06/08/2025CICV106106 25,792 733,40 
07/08/2025CICA7575 25,651 923,50 
07/08/2025CICV4949 25,691 259,00 
08/08/2025CICA10 86868 25,60278 207,80 
08/08/2025CICV11 25,40 25,40 
11/08/2025CICA1313 25,61 332,90 
11/08/2025CICV1313 25,70 334,10 
12/08/2025CICA11 25,60 25,60 
12/08/2025CICV55 25,68 128,40 
13/08/2025CICA9595 25,552 427,40 
13/08/2025CICV9696 25,702 467,00 
14/08/2025CICA4141 25,501 045,50 
14/08/2025CICV6060 25,631 537,80 
15/08/2025CICA416316 25,2010 483,10 
15/08/2025CICV162162 25,264 092,10 
18/08/2025CICA23874 25,045 959,20 
18/08/2025CICV5858 25,271 465,80 
19/08/2025CICA11 25,20 25,20 
19/08/2025CICV9292 25,382 335,00 
20/08/2025CICA4141 25,181 032,50 
20/08/2025CICV128128 25,383 248,90 
21/08/2025CICA4242 25,361 065,30 
21/08/2025CICV11 25,50 25,50 
22/08/2025CICA2626 25,30 657,90 
22/08/2025CICV5858 25,501 478,90 
25/08/2025CICA2323 25,21 579,80 
25/08/2025CICV142142 25,573 631,30 
26/08/2025CICA177177 25,364 488,40 
26/08/2025CICV167167 25,524 262,60 
27/08/2025CICA2626 25,11 652,80 
27/08/2025CICV4242 25,391 066,30 
28/08/2025CICA9090 25,192 266,70 
28/08/2025CICV2222 25,30 556,60 
29/08/2025CICA1616 25,18 402,80 
29/08/2025CICV8282 25,392 081,60 

