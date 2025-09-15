La Police du CN lance la Semaine de la sécurité ferroviaire 2025

MONTRÉAL, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a lancé aujourd’hui sa campagne annuelle de la Semaine de la sécurité ferroviaire afin de sensibiliser le public aux risques liés aux comportements dangereux à proximité des voies ferrées et des propriétés ferroviaires.

Du 15 au 19 septembre, le Service de police du CN et les membres du personnel du CN collaboreront avec les villes, les villages et les communautés autochtones de toute l’Amérique du Nord pour souligner les dangers liés aux intrusions et au non-respect des signaux aux passages à niveau, des actions qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

« La sécurité ferroviaire ne se résume pas seulement aux grands moments; elle naît des petits choix sécuritaires que nous faisons chaque jour. Chaque fois que vous respectez la signalisation autour des voies ferrées et des propriétés ferroviaires, vous contribuez à rendre votre collectivité plus forte et plus sûre. La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée et, ensemble, nous jouons tous un rôle dans la protection des vies. »

- Shawn Will, chef de la Police et chef de la sécurité du CN



Les statistiques sont frappantes : L’Amérique du Nord connaît plus de 2 000 accidents aux passages à niveau et 1 000 incidents d’intrusion chaque année. Au Canada seulement, 261 incidents de ce type ont été enregistrés en 2024, entraînant 68 décès et 58 blessures graves. Ces chiffres soulignent le besoin crucial d’une éducation et d’une sensibilisation continues.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée

Le CN travaille en étroite collaboration avec les collectivités de l’ensemble de son réseau pour promouvoir des pratiques sécuritaires à proximité des voies ferrées. En 2024, plus de 376 municipalités ont officiellement reconnu la Semaine de la sécurité ferroviaire au moyen de résolutions et de proclamations. Depuis plus de deux décennies, le CN défend cette cause, mais il s’agit d’une responsabilité partagée.

En sensibilisant et en éduquant le public sur les risques d’intrusion et les comportements dangereux, nous pouvons contribuer à prévenir les tragédies et à protéger des vies. Le CN invite tous les partenaires communautaires à se joindre à nous pour diffuser le message: la sécurité ferroviaire est importante et, ensemble, nous pouvons changer les choses.

À propos de la Police du CN

Chaque année, le service de Police du CN (SPCN) réalise des centaines d’interventions dans les huit provinces canadiennes et les 16 États américains qu’englobe le réseau du CN. En plus de protéger la propriété du CN, les agents du SPCN font des présentations sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage le public à la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’engage à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

