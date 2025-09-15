AB „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimo projektas

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. spalio 7 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius, šaukiamas akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilnius, Gynėjų g. 14) (toliau gali būti vadinama Bendrove) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracija prasideda 8:30 val. ir baigiasi 8:55 val.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ bendras akcijų skaičius yra 12.299.375. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė yra įsigijusi savų akcijų, bendras balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą yra 12.058.469. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000102279.
Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. rugsėjo 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Susirinkimo darbotvarkės klausimas:
1. Audito įmonės išrinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Valdybos pasiūlytas sprendimo projektas:
1.1. Išrinkti (paskirti) audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB (įmonės kodas 111494971, buveinė: Lvivo g. 101, Vilnius) (toliau – Audito įmonė) atlikti AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) 2025 - 2026 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų auditą.
1.2. Patvirtinti, jog Bendrovei iki 2027 m. gegužės 31 d. pareiškus pageidavimą pratęsti audito sutartį ir Audito įmonei neprieštaraujant, Audito įmonė yra paskiriama atlikti Bendrovės 2027 m. finansinių ataskaitų auditą.
1.3. Audito įmonei nustatyti 60 000 EUR, plius PVM, užmokestį už 2025 metų finansinių ataskaitų auditą.
1.4. Audito mokestis už 2026 m. ir, jei audito sutartis bus pratęsta, už 2027 m. finansinių ataskaitų auditą bus perskaičiuojamas kasmet, padidinant metinės infliacijos arba vidutinio darbo užmokesčio pokyčio dydžiu, priklausomai nuo to, kuris rodiklis yra didesnis.
1.5. Bendrovės valdybai paliekama teisė užmokestį Audito įmonei didinti ne daugiau kaip 15 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto kasmetinio užmokesčio, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.
1.6. Pavesti Bendrovės vadovui Dariui Šulniui su Audito įmone savo nuožiūra suderinti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas bei sudaryti ir pasirašyti audito paslaugų sutartį su Audito įmone.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės interneto svetainėje www.invaldainvl.com meniu punkto skiltyje Investuotojams.
Akcininkai turi teisę:
(i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo;
(ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius arba įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, arba elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų);
(iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo, raštu registruotu paštu bendrovei adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, įteikiant pasirašytinai bendrovės atstovui bendrovės patalpose, ar išsiunčiant klausimus bendrovei elektroniniu paštu adresu info@invaldainvl.com. Į klausimus gautus elektroniniu paštu bendrovė pasilieka teisę atsakyti tiems akcininkams, kurių tapatybę bus galima nustatyti ir kurių užduoti klausimai yra nesusiję su bendrovės konfidencialia informacija ar komercine paslaptimi.
Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu info@invaldainvl.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma skelbiama kartu su susirinkimo sprendimo projektais ir yra pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.invaldainvl.com meniu punkto skiltyje Investuotojams.
Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu ar paprastuoju paštu.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pradžios, t.y. iki 2025 m. spalio 7 d. 8:30 val., juos siunčiant registruotu paštu adresu Gynėjų g. 14, 01110 Vilnius, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Akcininkai taip pat balsuoti gali pasirašydami balsavimo biuletenį elektroniniu parašu ir atsiųsdami Bendrovei el.paštu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį galima siųsti bendrovei el. paštu info@invaldainvl.com iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pradžios, t.y. iki 2025 m. spalio 7 d. 8:30 val..
Asmuo papildomai informacijai:
AB „Invalda INVL“ vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas
raimondas@invaldainvl.com
