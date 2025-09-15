Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 37

Fondsbørsmeddelelse 48/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-
værdi (DKK)
I alt i henhold til seneste meddelelse1.440749,631.079.461,80
8. september 2025300756,35226.905,00
9. september 2025300759,00227.700,00
10. september 2025257756,00194.292,00
11. september 2025163753,31122.789,53
12. september 2025250754,50188.625,00
I alt uge 371.270756,15960.311,53
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet2.710752,682.039.773,33

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.
Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 38.786 egne aktier, svarende til 1,4365 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO

