CRCAM SUD RHONE ALPES - INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III AU 30 JUIN 2025

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

INFORMATIONS AU TITRE

DU PILIER 3

Au 30 juin 2025

Cloé NEFUSSI, Directrice financière de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Grenoble, le 08 Septembre 2025

La Directrice financière

Cloé NEFUSSI

Sommaire

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1) 4

INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 Fonds propres disponibles (montants) 1 Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 1 820 935 1 817 793 1 706 530 1 717 761 1 665 934 2 Fonds propres de catégorie 1 1 820 935 1 817 793 1 706 530 1 717 761 1 665 934 3 Total des fonds propres 1 846 010 1 843 040 1 728 342 1 724 510 1 678 153 Montants d'exposition pondérés 4 Montant total d'exposition au risque 8 087 212 8 562 786 8 623 450 8 250 900 8 201 908 4a Montant total d’exposition au risque pré-plancher 8 087 212 ‐ ‐ ‐ ‐ Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) 22,52% 21,23% 19,79% 20,82% 20,31% 5b Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%) 22,52% ‐ ‐ ‐ ‐ 6 Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) 22,52% 21,23% 19,79% 20,82% 20,31% 6b Ratio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du

plancher (%) 22,52% ‐ ‐ ‐ ‐ 7 Ratio de fonds propres total (%) 22,83% 21,52% 20,04% 20,90% 20,46% 7b Ratio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%) 22,83% ‐ ‐ ‐ ‐ Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) EU 7d Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EU 7e dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) ‐ ‐ 0,00% 0,00% 0,00% EU 7f dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) ‐ ‐ 0,00% 0,00% 0,00% EU 7g Exigences totales de fonds propres SREP (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 8 Coussin de conservation des fonds propres (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% EU 8a Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9 Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) 0,96% 0,97% 0,97% 0,50% 0,51% EU 9a Coussin pour le risque systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10 Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EU 10a Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11 Exigence globale de coussin (%) 3,46% 3,47% 3,47% 3,00% 3,01% EU 11a Exigences globales de fonds propres (%) 11,46% 11,47% 11,47% 11,00% 11,01% 12 Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) 14,83% 13,52% 12,04% 12,90% 12,46% Ratio de levier 13 Mesure de l’exposition totale 23 622 402 23 686 221 23 511 308 23 741 983 23 723 309 14 Ratio de levier (%) 7,71% 7,67% 7,26% 7,24% 7,02% Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14b dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14e Exigence de ratio de levier globale (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Ratio de couverture des besoins de liquidité 15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) 1 437 196 1 463 622 1 520 905 1 753 739 2 254 880 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale 1 686 516 1 691 845 1 697 814 1 797 029 1 932 543 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 388 761 363 866 318 605 252 861 221 433 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 1 297 755 1 327 979 1 379 210 1 544 169 1 711 109 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) 110,77% 110,36% 110,33% 113,43% 131,25% Ratio de financement stable net 18 Financement stable disponible total 21 789 321 21 315 909 21 310 655 21 256 456 21 249 213 19 Financement stable requis total 20 701 237 20 009 196 19 965 332 20 053 607 20 324 547 20 Ratio NSFR (%) 105,26% 106,53% 106,74% 106,00% 104,55%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, les ratios de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

Pièce jointe