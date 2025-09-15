CRCAM SUD RHONE ALPES - INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III AU 30 JUIN 2025

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

INFORMATIONS AU TITRE

DU PILIER 3

Au 30 juin 2025 

Cloé NEFUSSI, Directrice financière de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes

ATTESTATION DU RESPONSABLE

Je certifie qu'à ma connaissance les informations requises en vertu de la partie 8 du Règlement (UE) n° 575/2013 (et modifications ultérieures) ont été publiées en conformité avec les politiques formelles et les procédures, système et contrôles internes.

Fait à Grenoble, le 08 Septembre 2025

La Directrice financière

Cloé NEFUSSI

Sommaire

1.        INDICATEURS CLÉS (EU KM1)        4

  1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à g) et 438 (b) du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), tel que modifiés par le règlement (UE) 2024/1623 CRR3. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l’établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

À noter que les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après tiennent compte des dispositions transitoires relatives aux instruments de dette hybride, en vigueur jusqu’au 29 juin 2025. Ils incluent également le résultat conservé pour les comptes annuels.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros30/06/202531/12/202430/06/202431/12/202330/06/2023
Fonds propres disponibles (montants)
1Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)1 820 9351 817 7931 706 5301 717 7611 665 934
2Fonds propres de catégorie 11 820 9351 817 7931 706 5301 717 7611 665 934
3Total des fonds propres1 846 0101 843 0401 728 3421 724 5101 678 153
Montants d'exposition pondérés
4Montant total d'exposition au risque8 087 2128 562 7868 623 4508 250 9008 201 908
4aMontant total d’exposition au risque pré-plancher8 087 212
Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
5Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)22,52%21,23%19,79%20,82%20,31%
5bRatio de fonds propres de base de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du plancher (%)22,52%
6Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)22,52%21,23%19,79%20,82%20,31%
6bRatio de fonds propres de catégorie 1 par rapport au TREA sans application du
plancher (%)		22,52%
7Ratio de fonds propres total (%)22,83%21,52%20,04%20,90%20,46%
7bRatio de fonds propres total par rapport au TREA sans application du plancher (%)22,83%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)  
EU 7dExigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
EU 7edont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%
EU 7fdont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%
EU 7gExigences totales de fonds propres SREP (%)8,00%8,00%8,00%8,00%8,00%
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)
8Coussin de conservation des fonds propres (%)2,50%2,50%2,50%2,50%2,50%
EU 8aCoussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
9Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)0,96%0,97%0,97%0,50%0,51%
EU 9aCoussin pour le risque systémique (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
EU 10aCoussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
11Exigence globale de coussin (%)3,46%3,47%3,47%3,00%3,01%
EU 11aExigences globales de fonds propres (%)11,46%11,47%11,47%11,00%11,01%
12Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)14,83%13,52%12,04%12,90%12,46%
Ratio de levier
13Mesure de l’exposition totale23 622 40223 686 22123 511 30823 741 98323 723 309
14Ratio de levier (%)7,71%7,67%7,26%7,24%7,02%
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
14aExigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14bdont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14cExigences de ratio de levier SREP totales (%)3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)
14dExigence de coussin lié au ratio de levier (%)0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
14eExigence de ratio de levier globale (%)3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
Ratio de couverture des besoins de liquidité
15Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)1 437 1961 463 6221 520 9051 753 7392 254 880
16aSorties de trésorerie — Valeur pondérée totale1 686 5161 691 8451 697 8141 797 0291 932 543
16bEntrées de trésorerie — Valeur pondérée totale388 761363 866318 605252 861221 433
16Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)1 297 7551 327 9791 379 2101 544 1691 711 109
17Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)110,77%110,36%110,33%113,43%131,25%
Ratio de financement stable net
18Financement stable disponible total21 789 32121 315 90921 310 65521 256 45621 249 213
19Financement stable requis total20 701 23720 009 19619 965 33220 053 60720 324 547
20Ratio NSFR (%)105,26%106,53%106,74%106,00%104,55%

À noter : les ratios LCR moyens reportés dans le tableau ci-dessus correspondent désormais à la moyenne arithmétique des 12 derniers ratios de fins de mois déclarés sur la période d'observation, en conformité avec les exigences des articles 412 à 415 du règlement (UE) n°575/2013 (CRR), dans leur version en vigueur.

Au 30 juin 2025, les ratios de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sont au-dessus des exigences minimales qui s’imposent.

