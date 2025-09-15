2025 m. pirmąjį pusmetį „Akropolis Group“ koncentravosi į parduotuvių atnaujinimą ir asortimento stiprinimą, nuomininkų apyvarta taip pat augo

Prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovės „Akropolis Group“ valdomuose penkiuose prekybos ir pramogų centruose Lietuvoje bei Latvijoje 2025 m. pirmąjį pusmetį išlaikytas stabilus lankytojų srautas – apsilankė 21 mln. lankytojų. Nuomininkų apyvarta pasiekė rekordinius 558,9 mln. eurų ir buvo 1,8 proc. didesnė nei per tą patį laikotarpį pernai.
„Šis pusmetis buvo itin intensyvus ir sėkmingas visai komandai: nuo reikšmingų atnaujinimų ir pagerinimų esamuose prekybos centruose, gautų statybos leidimų tolimesnei plėtrai iki ypatingai stipraus pasirodymo kapitalo rinkose. Labai vertinu lankytojų rodomą pasitikėjimą mūsų prekybos centrais, džiaugiuosi nuolat stiprėjančia partneryste su nuomininkais ir jų augančiais rezultatais. Tai tik patvirtina, kad esame teisingame kelyje – tokį tempą planuojame išlaikyti ir toliau“ – sako „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
„Akropolis Group“ konsoliduotos nuomos pajamos 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 46,3 mln. eurų ir, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, augo 5,4 proc. Nuomojamų erdvių vakancijos rodiklis išliko itin žemas – 1,3 proc., kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jis siekė 1,9 proc. Grupės pajamos sudarė 63,3 mln. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu augo 4,4 proc., o pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) sudarė 44,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Daugiau nei 70 naujų ir atnaujintų parduotuvių
„Akropolis Group“ valdomuose penkiuose prekybos ir pramogų centruose „Akropolis“ ir „Akropole“ šių metų pirmąjį pusmetį atidaryta arba atnaujinta daugiau nei 70 parduotuvių.
„Šiemet per pirmąjį pusmetį „Akropoliuose“ atidaryta ar atnaujinta daugiau parduotuvių nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – daugiau nei 70, palyginti su 66 pernai. Tai rodo nuomininkų pasitikėjimą mūsų valdomais prekybos ir pramogų centrais. Kiekviena nauja ar atsinaujinusi parduotuvė ar pramogų erdvė, ypač jei tai vienintelė vieta mieste, tampa dar patrauklesniu pasirinkimu mūsų lankytojams. Nuolat siekiame, kad „Akropoliai“ būtų vieta, kur lankytojai rastų naujausias pasaulines mados, technologijų ar laisvalaikio tendencijas“, – sako G. Sapon.
Vilniaus „Akropolyje“ duris atvėrė „New Yorker“, atidaryta atnaujinta keturių X „Maxima“ parduotuvė, atsinaujino „Mango“, „Pegasas“, „Xiaomi“, „4F“, „Tiger“ bei kitos parduotuvės. Klaipėdos „Akropolyje“ atsinaujino lankytojų pamėgtos „Skechers“, „City“, „Adidas“, „Douglas“, „Flying Tiger Copenhagen“, „Drogas“, „Membershop“ ir kitos parduotuvės. Šiaulių „Akropolyje“ lankytojus kviečia nauja prekių ženklo „Sinsay“ parduotuvė, kavinė „Caffeine“, taip pat atnaujintos „L`Occitane“, „Pandora“, „Eurokos“ ir kitos parduotuvės.
Latvijos „Akropole“ taip pat sulaukė naujakurių. „Akropole Riga“ duris atvėrė naujos „Sinsay“ ir „Lindex“, atsinaujino „Maxima“, taip pat atnaujinta ir išplėsta „Sportland“ bei kitos parduotuvės. „Akropole Alfa“ šių metų pirmąjį pusmetį atnaujintos „Mango“, „Douglas“, „Flying Tiger Copenhagen“ ir kitos parduotuvės.
Antrąjį pusmetį „Akropoliuose“ taip pat netrūksta naujienų. Liepą Vilniaus „Akropolyje“ veiklą pradėjo restoranai „9 drakonai“ ir „KFC“, taip pat šeimos pramogų parkas „MaryMaris“, rugpjūtį duris atvėrė atnaujinta „Zara Home“ parduotuvė – didžiausia Baltijos šalyse. Rygos „Akropole Alfa“ lankytojus pasitinka didžiausia ir pirmoji Latvijoje naujo koncepto „Sportland“ parduotuvė, o „Akropole Riga“ atidaryta „Zara Home“. Vilniaus ir Šiaulių „Akropoliuose“ įsikurs sporto klubai „Lemon GYM“. Dar šiemet Vilniaus „Akropolyje“ planuojama atidaryti naują elektronikos parduotuvę „Elesen“.
Investicijos, kuriančios vertę lankytojams ir nuomininkams
Pirmąjį pusmetį „Akropolis Group“ sėkmingai išplatino 350 mln. eurų vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją su 6 proc. metinėmis palūkanomis. Surinktos lėšos skirtos refinansuoti ankstesnę 300 mln. eurų obligacijų emisiją ir finansuoti Žaliojo finansavimo programoje nurodytus tvarumo kriterijus atitinkančius projektus, įskaitant žaliuosius pastatus. Obligacijos kotiruojamos „Euronext Dublin“ ir „Nasdaq Vilnius“ biržose. Sandoris sulaukė itin didelio investuotojų dėmesio – pasiūlyme dalyvavo daugiau kaip 90 investuotojų.
Liepą baigtas Vilniaus „Akropolio“ antrojo aukšto bendrųjų erdvių atnaujinimas, į kurį bendrovė investavo apie 800 tūkst. eurų. Modernizuota daugiau nei 1500 kv. m ploto bendrųjų erdvių – jos tapo jaukesnės, šviesesnės ir patogesnės prekybos centrų lankytojams.
„Akropolis Vingis“ projekte gegužę gautas paskutinis reikiamas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas šalia Vilkpėdės rajone planuojamo daugiafunkcinio komplekso esančios susisiekimo infrastruktūros gerinimo projektui.
Taip pat išduotas statybos leidimas naujam 3,5 tūkst. kv. metrų vieno aukšto pastatui šalia Klaipėdos „Akropolio“, kurį dar šiemet planuojama pradėti statyti.
Šių metų pradžioje „Akropolis Group“ valdomi prekybos ir pramogų centrai Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose buvo įvertinti „Very Good“ lygiu pagal tarptautinį „BREEAM In-Use“ pastatų tvarumo standartą. Tokį patį įvertinimą jau anksčiau buvo gavę ir prekybos ir pramogų centrai Rygoje, todėl visi penki bendrovės valdomi „Akropoliai“ ir „Akropole“ Lietuvoje ir Latvijoje dabar atitinka aukštus tvarumo kriterijus.
„Buvome užsibrėžę tikslą, kad visi bendrovės valdomi prekybos centrai pagal BREEAM standartą „Very good“ lygiu būtų įvertinti iki 2026-ųjų metų. Džiaugiamės, kad tai pavyko įgyvendinti net metais anksčiau“, – sako „Akropolis Group“ direktorė G. Sapon.
Liepos mėnesį tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ penktus metus iš eilės patvirtino BB+ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva. Tuo tarpu „Sustainable Fitch“ paskelbtoje pirmojoje bendrovės tvarumo ataskaitoje „Akropolis Group“ įvertinta 2 balais skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia aukščiausią įvertinimą. Toks įvertinimas rinkoje rodo itin aukštą ESG standartų laikymąsi.
