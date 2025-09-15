Rexel : nominations-au-comité-exécutif-de-rexel

Nominations au Comité exécutif de Rexel

Rexel annonce les nominations et changements suivants au sein de son Comité exécutif Groupe :

Isabelle Hoepfner-Léger, membre du Comité exécutif, Secrétaire Générale du Groupe, Secrétaire du Conseil et Directrice du développement durable, se voit également confier la responsabilité des Ressources Humaines précédemment confiée à Sabine Haman. Ce changement est effectif dès à présent. Dans le même temps, Martin Maurer, actuellement DRH Autriche, est nommé DRH Groupe et lui rapportera.

Julien Neuschwander, anciennement Directeur de l’Innovation, du Digital, de l’IT et de la Transformation de Rexel France, a rejoint le Comité exécutif en qualité de Directeur Digital et Marketing Groupe, avec effet au 1er juillet 2025. Il remplace Guillaume Dubrule, nommé Directeur Général de Rexel Allemagne.

Thomas Stadlhofer, rejoindra, à compter du 1er janvier 2026, le Comité exécutif en qualité de Directeur du cluster composé de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Slovénie, en remplacement de Robert Pfarrwaller, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il conservera ses fonctions actuelles de Directeur Général de Rexel Autriche.

Ces changements illustrent la volonté de Rexel de poursuivre sa transformation et sa croissance sur l’ensemble de ses marchés avec un Comité exécutif qui se renouvelle. La composition du Comité exécutif de Rexel est ainsi la suivante :

Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel ;





Isabelle Hoepfner-Léger, Secrétaire Générale du Groupe ;





Laurent Delabarre, Directeur Financier Groupe et Directeur du cluster Chine - Inde ;





Julien Neuschwander, Directeur Digital et Marketing Groupe ;





Roger Little, Directeur Général USA et Directeur du cluster USA - Canada ;





Thomas Moreau, Président de Rexel France et Directeur du cluster France - Italie - Pays Bas - Royaume Uni - Irlande ;





Thomas Stadlhofer, Directeur Général Autriche et Directeur du cluster Allemagne - Autriche - Suisse - Slovénie (à compter du 1er janvier 2026) ;





Pierre Benoit, Directeur Général Belgique.





BIOGRAPHIES DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Julien Neuschwander

A la suite d’une formation en systèmes informatiques, commerce et management, Julien Neuschwander a débuté sa carrière au sein du cabinet EY en tant que consultant. Il a ensuite eu la charge de l’audit informatique, puis d’un projet de Plan industriel et commercial chez le géant du bâtiment, Saint-Gobain. Après avoir exercé des fonctions de direction pour Presstalis et Econocom, il rejoint le groupe Rexel en 2018. Il assurait jusqu’à présent, au sein de Rexel France, la direction de l’innovation, du digital, des systèmes d’information et de la transformation.

Thomas Stadlhofer

Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires à l'Université d'économie et de commerce de Vienne en 1999, Thomas Stadlhofer a commencé sa carrière dans le conseil en productivité et en processus avant de rejoindre l'équipe de performance opérationnelle de Mondi Packaging. En 2003, il a rejoint Austrian Post, où il a dirigé la division de la logistique des colis pour l’est de l’Autriche. En 2009, il a été nommé vice-président de la logistique chez SHT, le grossiste en CVC de Frauenthal, et en 2015, il a rejoint le conseil d'administration suite à l'acquisition d'ÖAG. En 2018, Thomas est devenu Directeur Général de Frauenthal Handel Gruppe AG et, à partir de janvier 2023, il a également siégé au conseil d'administration de Frauenthal Holding AG. En mai 2024, il est nommé Directeur Général de Rexel Austria GmbH.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 17 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com/fr

Pièce jointe