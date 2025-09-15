Nombre d'actions et de droits de vote au 31 août 2025

15 septembre 2025
Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.
|Date
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre d’actions auto-détenues privées de droit de vote
|Nombre de droits de vote théoriques [1]
|Nombre de droits de vote exerçables
|31/01/2025
|2 660 056 599
|2 835 000
|3 172 669 760
|3 169 834 760
|28/02/2025
|2 660 056 599
|3 055 955
|3 172 495 644
|3 169 439 689
|31/03/2025
|2 660 056 599
|3 028 955
|3 173 078 086
|3 170 049 131
|30/04/2025
|2 660 056 599
|1 541 848
|3 177 421 164
|3 175 879 316
|31/05/2025
|2 660 056 599
|1 676 848
|3 179 973 369
|3 178 296 521
|30/06/2025
|2 660 056 599
|1 456 848
|3 180 452 886
|3 178 996 038
|31/07/2025
|2 660 056 599
|1 456 848
|3 180 373 161
|3 178 916 313
|31/08/2025
|2 660 056 599
|1 504 348
|3 180 273 144
|3 178 768 796
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
Pièce jointe