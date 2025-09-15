JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Liquidación del Subfondo

DUBLÍN, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV

Liquidación de JPMorgan ETFs (Irlanda) – Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF – con efecto a partir del 24 de octubre de 2025

Por la presente le notificamos que JPMorgan ETFs (Irlanda) - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF (el "Subfondo"), en el que usted posee participaciones, será liquidado.

Su Subfondo asumirá únicamente los costos de la transacción de títulos-valores; todos los demás gastos asociados a la liquidación serán cubiertos por la sociedad gestora. Para ayudar a asegurar un proceso de liquidación de manera ordenada y eficaz, su Subfondo puede comenzar a liquidar las tenencias en el período anterior a la fecha de liquidación.

Para ver el documento completo, incluyendo las opciones disponibles para los accionistas, copie el siguiente enlace URL en la barra de direcciones en su navegador:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/jpm56794-etf-ctce-liquidation-en.pdf

Preguntas:

JPMorgan

David Brigstocke

+44 7830 316102

