TFI International déclare un dividende trimestriel

MONTRÉAL, 15 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a déclaré un dividende trimestriel de 0,45 $ US par action ordinaire en circulation de son capital social, payable le 15 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2025.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.



TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com