BNP PARIBAS : AMBITION DE ROTE DE 13% EN 2028 - Ratio CET1 attendu à 12,5% d’ici fin 2027

AMBITION DE ROTE DE 13% EN 2028

Ratio CET1 attendu à 12,5% d’ici fin 2027

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 septembre 2025

Les solides performances opérationnelles au 2ème trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025 ont permis au Groupe BNP Paribas de préciser un objectif de résultat net1 supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025 et de confirmer sa trajectoire de croissance avec un ROTE de 12% en 2026, clôturant ainsi le plan 2022-2026.

À la suite, sera annoncé début 2027 le plan moyen terme 2027-2030, BNP Paribas poursuivant ainsi son accélération et sa progression. En particulier, le Groupe ambitionne déjà un ROTE de 13% dès 2028, à mi-parcours de ce futur plan. Porté par la capacité du Groupe à générer

du capital, le ratio de CET1 phased-in atteindrait 12,5% d’ici fin 2027, post FRTB.

Cette trajectoire s’appuie sur la résilience du modèle diversifié et intégré du Groupe ainsi que

sur les relais de croissance en place grâce aux investissements d’ores et déjà réalisés :

CIB, fondé sur son approche « origination et distribution » est une plateforme à forte valeur ajoutée et un puissant moteur de croissance. Le pôle poursuit ses gains de part de marché fort d’une franchise clients diversifiée, d’un profil de risque bas et d’un capital optimisé.

Au sein de CPBS, le nouveau plan stratégique pour BCEF2 et l’extension de celui de

Personal Finance à l’horizon 2028 ont pour objectif de porter la rentabilité de ces activités au niveau de celle du Groupe, soit un impact anticipé sur le ROTE Groupe de +1% d’ici 2028 dont +0,5% d’ici 2026. Les revenus des banques commerciales commencent d’ores et déjà à bénéficier du nouvel environnement de taux.

IPS accélère, porté par la bonne dynamique de croissance organique de ses 3 métiers, Assurance, Asset Management et Wealth Management, et la mise en œuvre des opérations de croissance externe (AXA IM, Wealth Management, Assurance Vie). Des compléments concernant l’acquisition d’AXA IM seront apportés lors de la publication des résultats du 3ème trimestre 2025.

En complément de ces relais de croissance activés, BNP Paribas poursuit la mise en œuvre

de ses mesures d’efficacité opérationnelle au sein de chaque métier et de chaque fonction.

« Grâce à la mobilisation de nos équipes et à la puissance de nos plateformes, nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030 qui sera présenté début 2027. Fort de notre modèle diversifié et intégré, nous sommes parfaitement positionnés pour continuer d’accompagner les besoins de financement de l’économie. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas.



A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et rassemble près de 178 000 collaborateurs, dont plus de 144 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse intervient à la date du présent communiqué. BNP Paribas ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de ce communiqué de presse.

Contact presse

Marie Clouard – marie.clouard@bnpparibas.com – +33 6 98 37 45 70

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com – +33 7 61 97 65 20

1 Part du Groupe

2 Soumis à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel

Pièce jointe