Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 8. september til 12. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.357.450 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 242,3610 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 8. september OSE 274.000 241,3178 66.121.077,20 CEUX TQEX 9. september OSE 271.400 243,2711 66.023.776,54 CEUX TQEX 10. september OSE 271.100 242,4235 65.721.010,85 CEUX TQEX 11 september OSE 268.500 244,5327 65.657.029,95 CEUX TQEX 12 september OSE 272.450 240,3011 65.470.034,70 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.357.450 242,3610 328.992.929,24 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 8.271.201 252,9456 2.092.164.192,03 CEUX TQEX Totalt 8.271.201 252,9456 2.092.164.192,03 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 9.268.651 251,4534 2.421.157.121,27 CEUX TQEX Totalt 9.268.651 251,4534 2.421.157.121,27





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 35.544.756 egne aksjer, tilsvarende 1,39% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 26.005.839 egne aksjer. tilsvarende 1,02% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

