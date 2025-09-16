Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 8. september til 12. september 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.357.450 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 242,3610 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|8. september
|OSE
|274.000
|241,3178
|66.121.077,20
|CEUX
|TQEX
|9. september
|OSE
|271.400
|243,2711
|66.023.776,54
|CEUX
|TQEX
|10. september
|OSE
|271.100
|242,4235
|65.721.010,85
|CEUX
|TQEX
|11 september
|OSE
|268.500
|244,5327
|65.657.029,95
|CEUX
|TQEX
|12 september
|OSE
|272.450
|240,3011
|65.470.034,70
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.357.450
|242,3610
|328.992.929,24
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|8.271.201
|252,9456
|2.092.164.192,03
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|8.271.201
|252,9456
|2.092.164.192,03
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|9.268.651
|251,4534
|2.421.157.121,27
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|9.268.651
|251,4534
|2.421.157.121,27
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 35.544.756 egne aksjer, tilsvarende 1,39% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 26.005.839 egne aksjer. tilsvarende 1,02% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg