„Moody‘s“ patvirtino „Artea“ banko reitingus ir stabilią perspektyvą

2025 m. rugsėjo 15 d. Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Ratings“ (“Moody’s)” patvirtino „Artea“ banko ilgalaikių ir trumpalaikių indėlių bei pirmaeilių neužtikrintųjų obligacijų reitingą Baa1 ir stabilią perspektyvą.
„Moody‘s“ įvertino stiprią banko kapitalo poziciją, kurią lemia stabilios pajamos ir aukšti likvidumo rodikliai. Išlaikome aukštą pelningumą ir efektyviname banko veiklą, kartu sėkmingai valdydami rizikas. Šis įvertinimas atskleidžia pasitikėjimą ilgalaike mūsų strategija“, – sako „Artea“ banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.
Stabili reitingų perspektyva atspindi „Moody‘s“ analitikų lūkesčius, kad banko kapitalizacija ir pelningumas išliks stabilūs artimiausius 12–18 mėnesių, o rizikos rodikliai neaugs. Tikimasi, kad optimizuotas banko finansavimosi profilis ir aukšti likvidumo rodikliai padės įgyvendinti ambicingus „Artea“ banko augimo tikslus.
Atsižvelgdamas į tai „Moody‘s“ patvirtino Bazinį kredito vertinimą (Baseline Credit Assessment) baa3, ilgalaikius ir trumpalaikius Sandorio šalies rizikos reitingus (Counterparty Risk Rating) A3/P-2, ilgalaikius ir trumpalaikius sandorio šalies rizikos vertinimus (CR Assessment) A3(cr)/ P-2(cr).
„Moody‘s“ yra viena įtakingiausių tarptautinių kredito reitingo agentūrų, vertinant bendrovių ir valstybių gebėjimą įvykdyti skolinius įsipareigojimus.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447