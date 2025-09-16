Harvia esittelee Fenix-ohjauspaneelin ja uudistetun älysaunasovelluksen – helppoa tulevaisuuden saunanohjausta

Harvia, globaali sauna-alan johtaja, tuo markkinoille kaksi uutta innovaatiota, jotka tekevät saunan ohjauksesta entistä helpompaa, nykyaikaisempaa ja tulevaisuuteen katsovaa: Harvia Fenix -ohjauspaneelin ja uudistetun MyHarvia-mobiilisovelluksen.

Lanseeraus on Harvialta strateginen askel kohti digitaalista ja käyttäjäystävällisempää saunakokemusta maailmanlaajuisilla markkinoilla. Fenix ja MyHarvia jakavat saman käyttöliittymän, mikä takaa yhtenäisen ja helppokäyttöisen kokemuksen eri laitteilla.

”Halusimme luoda ratkaisun, joka tuntuu luonnolliselta ja turvalliselta käyttää ja joka on samalla valmis tulevaisuuden tarpeisiin. Fenix-ohjauspaneelin ja uuden MyHarvia-älysovelluksen avulla saunan hallinta on vaivatonta – olitpa sitten ensikertalainen tai kokenut saunoja. Koska kaikki on verkossa, päivitykset ja parannukset tulevat automaattisesti ja pitävät käyttökokemuksen jatkuvasti ajan tasalla,” kertoo Harvia Groupin tuote- ja ratkaisujohtaja Markus Wörmanseder.

Älykäs, mukautuva ja kaikille saunojille suunniteltu saunan ohjaus

Harvia Fenix on paljon enemmän kuin kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli – se on älykäs kumppani saunaan. Se oppii tuntemaan kiukaan toiminnan ja optimoi lämmitysajat sen perusteella. Käyttäjän tarvitsee vain asettaa aika, jolloin saunan halutaan olevan valmis, ja Fenix hoitaa loput.

Yksilöllisen kokemuksen varmistamiseksi Fenix tarjoaa kolme esiasetettua lämmitysprofiilia – Lempeä, Makoisa ja Kipakka –erilaisiin saunamieltymyksiin. Profiilit sisältävät valmiit asetukset erilaisten saunakokemusten tueksi ja niitä voi myös muokata tai korvata omilla suosikeilla.

Uudistettu MyHarvia-sovellus täydentää ohjauspaneelia etäkäytön, käyttötilastojen ja huoltomuistutusten avulla. Sekä Fenixin että MyHarvian sisäänrakennettu WiFi mahdollistaa langattomat ohjelmistopäivitykset, jolloin järjestelmä pysyy aina ajan tasalla ja kehittyy jatkuvasti. Sovellus on ladattavissa Google Playsta ja Applen App Storesta.

Harvia Fenix on suunniteltu kotikäyttöön ja ammattilaisille. Se tukee sekä perinteisiä että höyrystimellä varustettuja Combi-kiukaita erilaisissa saunaympäristöissä.

Helppo päivitys nykyisille asiakkaille

Nykyisille Harvia Xenio -ohjauspaneelin käyttäjille siirtyminen Fenixiin on poikkeuksellisen vaivatonta. Uusi paneeli käyttää samaa kaapelia ja liitäntää, eikä sen asentamiseen tarvita sähköasentajaa. Plug-and-play-ratkaisu mahdollistaa uusista ominaisuuksista nauttimisen ilman koko järjestelmän vaihtoa.

Saatavilla Harvian jälleenmyyjiltä

Fenix-ohjauskeskukset ovat nyt saatavilla Harvian jälleenmyyjien kautta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja useilla muilla kansainvälisillä markkinoilla. Ohjauskeskukset ovat UL-sertifioituja Yhdysvaltain markkinoille, mikä takaa luotettavuuden ja standardien mukaisuuden.

Vuonna 2026 Harvia tuo markkinoille lisää Fenix-yhteensopivia tuotteita, jotka laajentavat entisestään älykästä saunakokemusta.

Tutustu uutuuksiin osoitteessa:

https://www.harvia.com/fi/harvia-fenix-alykasta-saunan-ohjausta/

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

