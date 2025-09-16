Bitget Membuka Program Graduan 2026 untuk Membina Satu Bilion Minda Generasi Seterusnya

VICTORIA, Seychelles, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, membuka permohonan untuk Program Graduan 2026, satu laluan global di bawah inisiatif Blockchain4Youth Bitget, yang merekrut bakat generasi seterusnya dari universiti terunggul dan menempatkan mereka terus ke dalam aliran kerja Web3 sebenar.

Garis masa program ini sangat padat: permohonan dibuka hari ini, temu duga bermula Oktober, tawaran disampaikan pada Disember dan penyertaan rasmi bermula pada tahun 2026. Para graduan akan menjalani penempatan bergilir dalam pasukan berimpak tinggi, di bawah bimbingan mentor berpengalaman serta pemilikan langsung terhadap tugasan. Lebih 50 jawatan ditawarkan, merangkumi bidang seperti kejuruteraan, pengurusan produk, pembangunan perniagaan, pertumbuhan, penjenamaan, operasi, analitik data, algoritma dan kawalan risiko. Matlamatnya jelas: memastikan generasi baharu mempunyai akses kepada peranan berimpak tinggi serta peluang untuk membina masa depan.

“Kami percaya pada masa depan dan itulah sebabnya kami merekrut bakat untuk membinanya,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. Program ini bukan sekadar membina blockchain; ia bertujuan “melahirkan pemikir yang mampu bertanya, merancang dan melaksanakan. Bersama-sama, Bitget berhasrat untuk membina satu bilion minda generasi seterusnya.”

Sebagai pembuka tirai musim ini, Blockchain4Youth dan Blockchain4Her—dua inisiatif tanggungjawab sosial korporat (CSR) yang lancarkan oleh Bitget—akan berganding bahu menganjurkan sesi kerjaya kepelbagaian Web3 di Universiti Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST) pada 20 September bersama komuniti pelajar 0xU. Kakitangan Bitget akan berkongsi pengalaman profesional mereka, membincangkan kajian kes serta berinteraksi secara langsung dengan calon yang berminat membina kerjaya di persimpangan antara kewangan, teknologi dan budaya.

Bitget sedang mencari individu yang proaktif, berdikari, ingin tahu, berdaya cipta dan selesa bekerja dalam persekitaran merentasi pelbagai budaya. Minat tulen terhadap AI dan Web3 merupakan syarat penting untuk menyertai program ini. Sebagai balasan, para graduan akan menyertai salah satu bursa yang paling pesat berkembang di dunia dan bekerjasama dengan rakan sekerja dari lebih 50 negara. Mereka akan membina kerjaya melalui laluan yang jelas, merangkumi penempatan bergilir, bimbingan mentor, ganjaran yang kompetitif serta peluang untuk menerajui inovasi di barisan hadapan industri.

Berpaksikan inisiatif Blockchain4Youth oleh Bitget, Program Graduan ini bukan sekadar laluan pengambilan bakat. Ia merupakan pintu masuk ke dunia Web3 yang dirangka melalui bengkel, sesi kampus dan bimbingan langsung. Pendekatan ini membolehkan graduan menghasilkan produk sebenar sambil membina jaringan dan kemahiran dalam komuniti global yang dinamik. Sebagai sebahagian daripada pelan pendidikan menyeluruh B4Y, program ini menggabungkan peluang kerjaya awal dengan pembelajaran praktikal. Ia bertujuan menjadikan celik teknologi sebagai landasan kepada kemahiran berdikari dan pemikiran inovatif.

Permohonan kini dibuka. Serahkan resume/portfolio anda di sini .

