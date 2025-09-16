Communiqué de presse

Atos et Wimi lancent Workplace Souverain, une plateforme de travail collaboratif sécurisée pour le marché français

Un partenariat stratégique qui vise à sécuriser la collaboration à l’ère de la souveraineté numérique

Paris, France – 16 septembre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale et Wimi, une entreprise technologique française labellisée ‘French Tech 2030’ pour sa suite collaborative, annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique qui répond aux besoins croissants du marché français et plus largement européen, en matière de sécurité et souveraineté numérique, avec le lancement d’un environnement de travail collaboratif destiné aux secteurs et acteurs souhaitant protéger leurs activités sensibles.

Cette offre, baptisée Workplace Souverain par Atos & Wimi, vient compléter l’approche Cloud Souverain d’Atos avec la suite collaborative Wimi pour répondre à la demande croissante d’une solution 100% européenne chez nos clients respectifs : secteur public, agences gouvernementales, entreprises sensibles notamment les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et les Opérateurs de Services Essentiels (OSE).

Jusqu’à présent, ces acteurs ne disposaient pas d’une solution numérique de confiance, dotée d’une couverture fonctionnelle étendue pour répondre à leurs enjeux de souveraineté et de sécurité.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Atos apporte son savoir-faire en matière de déploiement de solutions technologiques avancées, son leadership en transformation digitale et l’excellence opérationnelle de sa business line Digital Workplace. De son côté, Wimi apporte sa suite logicielle collaborative intégrée, une infrastructure souveraine bâtie autour de la cybersécurité et près de 15 ans d’expérience d’éditeur.

Cette offre souveraine, française de bout en bout, est complétée par un support réalisé depuis le centre de service Atos Digital Workplace de Nantes. Elle combine les garanties d'une plateforme logicielle riche fonctionnellement, respectant des standards élevés de sécurité (notamment en voie de qualification SecNumCloud), avec l'expertise d’Atos, reconnu depuis près de dix ans par Gartner® comme un leader dans la catégorie services de gestion externalisé de l’environnement de travail numérique.

Tous les outils essentiels au travail d’équipe sont au rendez-vous (Mail / Drive / Visio / Chat / Agendas partagés / Traitement de texte / Tableur / Slides / Documents / Formulaires / Gestion de taches / Gestion de projet / Réseau social d’entreprise / Partage d’écran / Gestion de connaissances / Automatisations et Workflow / IA avec Wimi Neo / etc.) et font de cette offre une alternative européenne complète non-soumise aux lois extraterritoriales.

Workplace Souverain par Atos & Wimi offre une expérience utilisateur fluide dans les activités collaboratives, atout essentiel pour la productivité et la vitesse d’exécution des projets au sein des organisations, ainsi qu’une protection maximale du patrimoine numérique des clients.

Marc Lachaize, Directeur des activités Digital Workplace, Atos France, a déclaré : « Ce partenariat est une réponse forte à la nécessité de fournir des environnements collaboratifs souverains aux acteurs publics, aux opérateurs de services essentiels et d’importance vitale. Au travers de cette collaboration avec Wimi, avec qui nous partageons la même culture d’excellence en matière de protection et de souveraineté des données, nous créons une solution complète qui répond aux exigences de la stratégie ‘cloud au centre’ de l’Etat français tout en offrant une expérience utilisateur optimale. »

Lionel Roux, Directeur Général et co-fondateur de Wimi, a déclaré : « Avec 15 ans de R&D intense au contact des clients, et des milliers de retours utilisateurs pris en compte, Wimi propose aujourd’hui une suite collaborative mature, éprouvée et unique par la richesse de son périmètre fonctionnel, son niveau de sécurité et son immunité aux lois extraterritoriales. Le partenariat Atos / Wimi donne aux acteurs du marché le meilleur de l’innovation combiné à l’expérience d’un grand groupe incontournable de la confiance numérique. »

En faisant le choix d’une plateforme souveraine pour leur environnement numérique de travail, les administrations ainsi que les entreprises privées et publiques assurant des services essentiels, garantissent la résilience et le contrôle de leurs environnements numériques. Ce choix stratégique s’inscrit dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes sur la protection des données. Il traduit une prise de conscience accrue de l’enjeu majeur que représente la souveraineté numérique.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Wimi

Wimi a été créé en 2010 avec comme objectif de concevoir et déployer auprès des organisations publiques et privées la meilleure suite collaborative souveraine et sécurisée. L’ambition de Wimi est de constituer l’alternative de souveraineté numérique de la France et l’Europe. Soutenu par le Plan France 2030, Wimi contribue à réduire la dépendance numérique envers les acteurs non européens.

Depuis 2024 Wimi est leader sur le marché français des suites intégrées, avec une couverture fonctionnelle inégalée, une infrastructure matérielle indépendante et des déploiements au sein de 2 700 clients publics ou privés dans tous les secteurs de l’économie. Wimi offre un niveau de sécurité à l’état de l’art pour toutes les organisations souhaitant protéger leurs données sensibles.

