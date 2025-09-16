Delårsrapport 2025 med opjustering





Selskabsmeddelelse 33/2025

16. september 2025

Delårsrapport 2025 – Opjustering og fortsat eksekvering på strategi:





Selskabet har opnået følgende resultat for 1. halvår 2025:

EBIT er realiseret med DKK - 1,4 mio.

Driftsomkostninger DKK -1,4 mio.

Nettoresultat fra selskabets strategiske investeringer/aktiver på DKK 0,1 mio

Egenkapital ultimo juni 2025 udgør DKK 18.1 mio.





Business update på strategisk eksekvering:

Selskabet solgte primo året sit medejerskab i det svenske selskab Combigene AB med et overskud på DKK 0,4 mio. i 2025.

Selskabet købte primo året en fuldt udlejet butiksejendom på Østerbrograde som bidrager positivt til selskabets drift, og man er pt. i dialoger om andre strategisk relevante investeringer for selskabet.

Selskabet er fortsat i proces i forhold til de sidste dele af likvidationerne af datterselskaberne i Schweiz og USA.





Kapitalstruktur:

Selskabet strategi er at foretage løbende kapitaludvidelser via rettede emissioner til at løfte selskabets kapitalberedskab, som vil kunne muliggøre kontinuerlige investeringer og heraf give en større kritisk masse. Investorer som måtte ønske at deltage i foranstående og fremadrettede kapitaludvidelser, er velkomne til at rette henvendelse til selskabet.

Guidance for 2025:

På baggrund af årets første seks måneder så opjusterer selskabet sin guidance for regnskabsåret fra tidligere et forventet EBIT på DKK -3 til -4 mio. til DKK -2 til -3 mio.

Kontakt:

Bestyrelsesformand Michael Hove, +45-28126609

Vedhæftede filer