Volatus Aérospatial conclut une importante entente pluriannuelle avec un important fournisseur d'électricité nord-américain pour fournir des services basés sur des drones

TORONTO, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pluriannuelle avec l'un des plus grands services publics de transport et de distribution d'électricité en Amérique du Nord. En vertu de l'accord, Volatus a été choisi pour fournir des services d'inspection, de cartographie et de données du système d'aéronefs télépilotés (« RPAS » ) sur un vaste réseau d'environ 100 000 milles de lignes de transmission et de distribution. L'entente est en vigueur jusqu'en août 2028, avec une option de prolongation de deux ans. Selon ses termes, Volatus assurera des inspections de lignes, la gestion de la végétation, des évaluations de sous-stations, la réponse aux tempêtes d'urgence et l'acquisition avancée de données afin d'améliorer la fiabilité globale du système.

Avec ce nouveau contrat, Volatus est en position de capter une plus grande part du marché des inspections des services publics. Sur l'ensemble de sa durée, l'entente devrait générer des revenus de 15 000 000 $ CAD à des marges conformes aux marges habituelles de la société pour des contrats similaires.

« Nous sommes fiers d'être choisis pour soutenir l'exploitation sécuritaire et fiable de l'un des réseaux électriques les plus critiques du continent », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Cet accord reflète le rôle croissant des drones dans la gestion des actifs des services publics et offre à Volatus des occasions récurrentes de livrer de la valeur à grande échelle. »

Volatus apporte une vaste expérience à cet engagement, ayant fourni des services de drones récurrents pour des clients de services publics et d'infrastructures à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise possède un historique éprouvé d'excellence opérationnelle, intégrant des technologies de nouvelle génération à une expertise réglementaire approfondie, permettant des solutions sûres, évolutives et rentables rendues possibles par le Centre des opérations à distance de Volatus à Vaughan, en Ontario.

Les normes réglementaires et de fiabilité exigent une inspection continue des actifs énergétiques, créant une demande récurrente pour des services d'inspection aérienne. Selon MarketsandMarkets, le marché mondial de l'inspection et de la surveillance des drones devrait passer de 11,6 milliards USD en 2022 à 23,0 milliards USD d'ici 2027, soit un taux de croissance annuel composé de 14,6%. (1) Cette croissance est stimulée par les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'énergie et d'infrastructures qui recherchent des méthodes d'inspection plus sûres et plus efficaces. Avec des moyens comme le centre de contrôle des opérations à distance jumelés à la technologie drone-in-a-box, Volatus est prêt à conquérir ce marché.

À propos de Volatus Aérospatial

Volatus Aerospace est un leader dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec une expertise technologique et disciplinaire approfondie ainsi que plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées en aviation, Volatus offre des solutions aériennes significatives aux utilisateurs finaux de divers secteurs, utilisant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS ou drones). Nous nous engageons à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des solutions aériennes innovantes et concrètes.

Source(1) : https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/drone-inspection-monitoring.asp

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « estimations », « prévisions », « intentions », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « fera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être réalisé ou se réaliser. Les informations prospectives sont basées sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans d'exploitation, stratégies ou croyances de la direction à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la société diffèrent sensiblement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites de l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette déclaration d'avertissement. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs, fondés sur les opinions, hypothèses et estimations de la direction jugées raisonnables à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la société et reposent sur les informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou hypothèses importants sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter, ceux énoncés dans les discussions et analyses annuelles et trimestrielles de la direction de la société déposées sur www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire différer matériellement des actions, événements ou résultats réels de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font différer des actions, événements ou résultats de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les renseignements prospectifs contenus ici sont fournis à la date de ce communiqué et, sauf exigence légale, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Bill Mitoulas

Relations avec les investisseurs

Volatus Aerospace Inc.

Email : billm@volatusaerospace.com | Téléphone : 416.479.9547

Rob Walker

Directeur commercial

rob.walker@volatusaerospace.com

SITE WEB DE L'ENTREPRISE

https://volatusaerospace.com