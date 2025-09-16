Payhawk réinvente la gestion des dépenses avec quatre agents alimentés par l’IA pensés pour les grandes entreprises

Quatre agents intelligents (Financial Controller, Procurement, Travel et Payments) appliquent automatiquement les politiques internes, renforçant le contrôle financier et supprimant les tâches chronophages.

Pour les collaborateurs, formulaires, tickets, politiques, rapports et jargon comptable laissent place à un dialogue simple dans un langage naturel.

La version automne 2025 de Payhawk inclut également des paiements internationaux à 0,3 % de frais de change dans 115 devises.



LONDRES, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, la plateforme d’orchestration financière et de gestion des dépenses, a annoncé aujourd’hui la sortie de sa version automne 2025, qui élargit sa gamme de solutions AI Office of the CFO. Cette version propose un ensemble coordonné d’agents d’IA (Financial Controller, Procurement, Travel, et Payments) qui prennent en charge les opérations financières courantes, dans le respect des rôles, politiques et processus de validation définis par l’entreprise, tout en assurant une traçabilité complète.

Les employés n’ont plus qu’à formuler leurs besoins en langage naturel : les agents les guident de bout en bout, en récupérant les validations nécessaires en arrière-plan. Au fil du temps, ils apprennent les préférences et anticipent les attentes, accélérant ainsi les processus et réduisant les frictions.

« Les entreprises n’ont pas besoin de plus de conversations, mais de résultats », a déclaré Hristo Borisov, PDG et cofondateur de Payhawk. « La majorité des agents actuellement sur le marché ne disposent pas des fonctionnalités indispensables à une adoption à grande échelle, telles que les autorisations, les politiques, la multi-tenance, les pistes d’audit et les normes de sécurité des données, qui sont toutes absolument essentielles en matière de paiements commerciaux. Nos agents IA respectent ces contrôles tout en exécutant de véritables tâches financières. Ainsi, ce qui est simple pour les employés est aussi optimal pour l’entreprise. »

Une orchestration discrète et sécurisée

Les agents de Payhawk opèrent dans le cadre des rôles, autorisations et politiques existants, en conservant les données dans la plateforme et en enregistrant chaque action à des fins d’audit. Les équipes financières gagnent ainsi en visibilité et en maîtrise, tout en se débarrassant des tâches répétitives.

Le rôle de chaque agent

Financial Controller Agent (Agent contrôleur financier) — Accélère la clôture mensuelle en collectant automatiquement les justificatifs depuis les portails fournisseurs, en signalant les anomalies et en relançant les équipes. Les notes de frais sont transmises deux fois plus vite.

— Accélère la clôture mensuelle en collectant automatiquement les justificatifs depuis les portails fournisseurs, en signalant les anomalies et en relançant les équipes. Les notes de frais sont transmises deux fois plus vite. Procurement Agent (Agent d’approvisionnement) — L’employé exprime son besoin, l’agent recrée le contexte, applique budgets et règles, déclenche les validations, ajuste les plafonds de carte ou génère des bons de commande. Résultat : des demandes d’achat traitées 60 % plus rapidement, sans formulaires ni rappels incessants.

— L’employé exprime son besoin, l’agent recrée le contexte, applique budgets et règles, déclenche les validations, ajuste les plafonds de carte ou génère des bons de commande. Résultat : des demandes d’achat traitées 60 % plus rapidement, sans formulaires ni rappels incessants. Travel Agent (Agent de voyage) — Effectue des réservations conformes à la politique en utilisant un langage naturel basé sur les préférences de l’utilisateur, puis crée automatiquement un rapport de voyage et regroupe les dépenses pour une approbation en un clic et une exportation vers l’ERP. Jusqu’à 90 minutes gagnées par déplacement.

— Effectue des réservations conformes à la politique en utilisant un langage naturel basé sur les préférences de l’utilisateur, puis crée automatiquement un rapport de voyage et regroupe les dépenses pour une approbation en un clic et une exportation vers l’ERP. Jusqu’à 90 minutes gagnées par déplacement. Payments Agent (Agent de paiement) — Allège d’environ 40 % la charge de travail du service financier en fournissant des réponses instantanées sur les transactions échouées, les cartes bloquées, les remboursements en attente ou les problèmes de financement, tout en proposant les actions conformes à suivre.

Au-delà du lancement de l’AI Office of the CFO, la version automnale 2025 du produit Payhawk comprend des paiements internationaux à 0,3 % de frais de change dans 115 devises en partenariat avec JP Morgan Payments, des contrôles améliorés des rôles/autorisations et des améliorations supplémentaires de la plateforme.

Payhawk organisera une présentation de produit le 2 octobre 2025. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://payhawk.com/editions/fall-2025.

À propos de Payhawk

Payhawk est la plateforme d’orchestration financière qui unifie gestion mondiale des dépenses, automatisation intelligente et paiements en temps réel. La solution intègre cartes d’entreprise, gestion des frais, comptes fournisseurs et processus « procure-to-pay » (de l’achat au paiement) dans un outil unique, supprimant les tâches manuelles qui freinent la croissance des entreprises.



Là où d’autres imposent un choix entre contrôle rigoureux et expérience utilisateur optimale, Payhawk offre les deux, permettant aux équipes financières de gagner en efficacité et en agilité tout en conservant le contrôle. Basée à Londres et présente dans 9 bureaux en Europe et aux États-Unis, l’entreprise accompagne des sociétés de taille intermédiaire et des grands groupes dans plus de 32 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.payhawk.com.

