OMS Energy Technologies(OMSE.US) CEO How Meng Hock彭博專訪——能源轉型背景下的增長與全球佈局

NEW YORK, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025年，全球能源市場正在經歷轉型與變革。在此背景下，總部位於新加坡的 OMS能源技術公司(OMSE.US)首席執行官 How Meng Hock 近日做客彭博電視訪談節目，回顧公司五十餘年的發展歷程，並就於美國納斯達克成功上市、全球能源格局及未來戰略佈局發表了深入見解。

OMSE成立於1972年，深耕上游石油與天然氣領域，主要為鑽井和生產環節提供工程化產品和服務，涵蓋地面井口與聖誕樹、OCTG(油管、套管及鑽杆)以及完井設備，同時為行業提供維護與技術支持。經過多年發展，公司在東南亞已建立11個運營設施，並於2022年在沙烏地阿拉伯啟用了迄今為止最大、最先進的生產基地。目前，公司全球僱員總數約600人，全球客戶200+，業務範圍覆蓋東南亞和中東，穩步邁向國際化，並憑藉ISO 9001、API Q1等權威認證及穩健財務表現，成為全球能源行業信賴的合作夥伴。

在談及2025年公司成功登陸美國資本市場時，How Meng Hock強調，這一步並非單純為了融資，而是著眼於品牌建設和全球擴張的長遠目標。2025年8月28日——OMS能源技術公司在位於時代廣場的納斯達克交易所敲響開盤鐘，慶祝其於2025年5月13日成功首次公開發行。通過在納斯達克平台上市，公司不僅展示了過去50年的積澱與實力，更為未來發展開闢了全新的平台。上市之後，公司將依託穩健的財務狀況、新贏得的客戶訂單以及不斷擴大的全球業務版圖，加大與機構投資者的互動，爭取長期資本的支持，為可持續增長奠定基礎。

石化能源需求持續 提升老井採收率具大商機

對於全球能源轉型背景下的挑戰與機遇，How Meng Hock表示：「石油和天然氣的需求在未來依舊存在，新能源的發展並非完全替代，而是對石化能源的有力補充。」 他援引了東南亞與中東的規劃為例——印尼計劃提升原油產量，馬來西亞和泰國推動天然氣開發，而中東的石油收入更是為經濟轉型和可再生能源投資提供了關鍵資金。

基於這一判斷，How Meng Hock提出了OMSE未來發展的方向及規劃，即石化能源與綠色能源應當形成 「夥伴關係」 。他指出，石油天然氣企業已在碳捕捉(CCUS)等新興技術方面進行了大量投入，以更環保的方式滿足全球能源需求。 與此同時，太陽能、風能和水電等清潔能源也將在未來的能源結構中扮演重要角色。這種互補關係，而非替代關係，將共同推動全球能源安全與可持續發展。

在他看來，這一轉型也直接定義了未來的市場方向。未來5到10年，新井開發將趨於審慎，但提高老井採收率將成為重點，這將對技術創新、作業安全性提出更高要求。這也正是OMSE持續投入研發，並探索與Ministry XR等科企夥伴進行AI+機械人合作的內在動力。

根據Vantage Market Research預計，於2030年全球強化採油(EOR)市場規模將達到732億美元，2025至20230年間的複合年增長率6.8%。

AI+機械人賦能油田工程服務 升級轉型驅動增長

在技術創新的發展中，OMSE夯實傳統硬體優勢的同時，致力於通過數字化賦能提升其產品與服務的附加值。8月6日， OMS能源與Ministry XR達成「智能重塑能源」戰略合作，旨在為其先進的井口設備、完井工具、油管檢測維護設備等硬件注入「智能」靈魂。合作聚焦三大方向，從技術研發——聯合開發能源行業專屬AI+機器人編碼框架，突破預測性維護、自動化運營等核心場景，減少人為誤差與安全風險；技術實施——推進試點項目落地、工業系統整合及合規認證，將技術輸出至亞太、中東及北非核心市場，加速能源智能化解決方案普及；生態協同——依託SIMTech等研發基礎，共建「人工智能 - 機器人創新實驗室」，開發課程、搭建人才渠道，加速能源智能化解決方案普及。這一合作與公司的工程設備硬件業務形成了良好協同。

在戰略佈局方面，OMSE將繼續聚焦為國際石油公司、國家石油公司及獨立巨頭提供工程化產品，並不斷加大研發投入，提升產品與技術競爭力。此前，公司在安哥拉獲得一份新的地面井口系統訂單，進一步拓展了全球業務範圍；同時，與泰國長期客戶泰國國家石油勘探開發公司（(PTTEP)續簽了為期三年的協議，深化了在東南亞市場的佈局。其核心增長動力還有來自於與沙特阿美公司(Saudi Aramco)簽訂的一份為期10年的供應協議，該協議預計每年將為公司帶來1.2億至2億美元的收入。此外，公司還在推進創新項目，已完成採用增材製造技術(3D打印技術)生產高壓高溫(HPHT)閘閥的第一階段概念驗證。與此同時，公司正積極考慮通過併購和合資等方式豐富產品組合，進入提高採收率和井下完井等細分領域，從而為客戶提供更加完整的系統化解決方案。

展望未來，How Meng Hock表示，作為一家剛在美國納斯達克上市不久的公司，OMSE將不斷提升在美國市場的認同度。通過與資本市場保持緊密聯繫，推動公司在全球舞台上實現更大突破。

此次專訪充分展示了OMSE作為一家能源裝備與服務供應商的長期積澱與戰略遠見。隨著完成上市融資為公司注入新的資本動能後，OMSE正處於全新發展階段，致力在能源轉型與市場變革中實現持續增長的使命。

目前，兩家券商Roth Capital 及Joseph Gunnar均給予OMS Energy 「買入」評級，目標價為10美元，較現價高出近50%。可以繼續留意。

