Aarhus, den 16. september 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 9/2025

KAPITALFORHØJELSE I AGF A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

AGF indleder rettet emission

Bestyrelsen for AGF A/S har i dag, i henhold til bemyndigelsen i vedtægterne, besluttet at indlede en rettet emission af ca. 90 mio. nye B-aktier à nominelt DKK 0,25 svarende til ca. 20 % af selskabets registrerede aktiekapital. Provenuet vil udgøre ca. DKK 70 millioner og skal anvendes til at fastholde og understøtte den sportslige udvikling og til infrastrukturelle investeringer – dels til det midlertidige stadion i Vejlby, som både er blevet væsentligt dyrere og skal være i brug i længere tid end forventet, dels til det kommende nye stadion, hvor AGF A/S forventer at påtage sig en række omkostninger, der er sparet fra projektet over som lejeleverancer.

Betingelser for udbuddet

Udbuddet gennemføres som en kontant kapitalforhøjelse rettes mod en mindre kreds af aktionærer uden fortegningsret for Selskabets øvrige eksisterende aktionærer i overensstemmelse med bemyndigelsen i § 7 i vedtægterne for AGF A/S.

Tegningskursen af B-aktierne fastsættes til markedskurs, og den rettede emission forventes at generere et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 70 millioner.

Aktierne får samme rettigheder og underlægges samme regler som de eksisterende aktier i Selskabet. Aktierne får således ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet i henhold til vedtægterne fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og registreret.

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S.

Bestyrelsen har jævnfør Selskabsloven §156, stk. 3 besluttet at fravige Selskabsloven §156 stk. 2 om fremlæggelse af diverse dokumenter forud for kapitalforhøjelsen.

Forventet tidslinje

Tegningsperioden begynder straks og afsluttes forventeligt d. 24. september 2025. Resultatet af udbuddet vil tilgå fondsbørsen hurtigst muligt derefter.

Kapitalforhøjelsen vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen, så snart tegningsbeløbet er fuldt indbetalt, hvilket forventes at ske ultimo september 2025.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under Selskabets permanente ISIN-kode (DK0010263722) hurtigst muligt derefter og forventeligt senest ultimo september 2025. Optagelsen til handel og den officielle notering af de nye aktier er betinget af, at udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af udbuddet, og at Selskabet offentliggør en meddelelse herom.

Spørgsmål

For spørgsmål eller yderligere information, ret venligst henvendelse til kommunikationschef Christian Thye-Petersen på tlf. 30652880



