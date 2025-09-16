Ringkjøbing Landbobank udsteder Tier 2-kapital

Ringkjøbing Landbobank har indgået aftale med en institutionel investor om en private placement udstedelse af Tier 2-kapital for i alt EUR 70 mio. med virkning fra den 24. september 2025.

Udstedelsen løber frem til den 3. februar 2036 og med første call (indfrielsesmulighed) den 3. februar 2031.

Renten på udstedelsen er for hele løbetiden aftalt til en 3 måneders Euribor-rente + en margin på 160 basispunkter og med rentefastsættelse hver tredje måned.

Udstedelsen sker som led i bankens løbende kapitalplanlægning.





