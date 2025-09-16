ASSYSTEM : Résultats semestriels 2025

Résultats semestriels 2025

Chiffre d’affaires : performance solide (+4,7% en organique)

Résultat opérationnel d’activité ( 1 ) : 20,4 M€ (+10,2%)

: 20,4 M€ (+10,2%) Marge opérationnelle d’activité : 6,2% (+0,1 pt)





Paris La Défense, le 16 septembre 2025 à 17h35 – Le conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers au 30 juin 2025.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare : « La croissance du Groupe est portée par le dynamisme de nos activités internationales et en particulier par le développement des nouveaux programmes électronucléaires et de la défense. En France, l’activité reste solide grâce aux infrastructures du cycle du combustible et de la défense. Ces résultats confirment la pertinence de notre stratégie et la mobilisation de l’ensemble de nos équipes aux côtés de nos grands clients français et internationaux. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) S1 2024 S1 2025 Var. Chiffre d’affaires 301,3 326,4 +8,3% Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 18,5 20,4 +10,2% en % du CA 6,1% 6,2% +0,1 pt Résultat net consolidé (2) 5,0 4,3 -0,7 M€ 31/12/2024 30/06/2025 Endettement net (3) 49,3 86,2 +36,9 M€

ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2025

Chiffre d’affaires

Au 1er semestre 2025, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 326,4 M€ contre 301,3 M€ au 1er semestre 2024, soit une croissance totale de +8,3%, dont +4,7% en organique, +3,7% d’effet périmètre et - 0,1% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités en France (59% du chiffre d’affaires consolidé Groupe de la période) à 193,0 M€ contre 189,6 M€ au 1er semestre 2024, progressent de +1,8% intégralement en organique.

Les activités à l’International (41% du chiffre d’affaires consolidé) à 133,4 M€ contre 111,7 M€ au 1er semestre 2024, sont en croissance de +19,4%, dont +9,7% en organique, +10,1% d’effet périmètre (intégration de Mactech Energy Group) et -0,4% d’effet de la variation des taux de change.

L’activité Nucléaire progresse à 76% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2025, contre 73% au S1 2024.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA)

Au 1er semestre 2025, le ROPA consolidé est de 20,4 M€ en croissance de +10,2% par rapport au S1 2024 (i.e. 18,5 M€). La marge opérationnelle d’activité s’établit à 6,2% contre 6,1% au 1er semestre 2024, la montée en puissance de la contribution de l’International à marge plus élevée permet de compenser les coûts de développement de nouvelles géographies et la pression accrue sur les marges en France.

Le ROPA en France est de 11,4 M€, soit une marge de 5,9% du chiffre d’affaires, contre respectivement 11,3 M€ et 6,0% au S1 2024.

Le ROPA à l’International s’établit à 11,6 M€, soit une marge de 8,7% du chiffre d’affaires, contre respectivement 10,1 M€ et 9,0% au S1 2024.

Les frais centraux du Groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (2,6) M€ au S1 2025, contre (2,9) M€ au S1 2024.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé du S1 2025 s’élève à (0,9) M€ (contre 13,9 M€ au S1 2024) compte tenu principalement des charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA) dans le cadre de la mise en œuvre en juillet 2024 de son plan de fidélisation de ses ressources-clés destiné à accompagner la croissance de ses activités. Ces charges d’AGA s’élèvent à (20,9) M€ (contre (2,2) M€ au S1 2024) et incluent le forfait social de 30% (contre 20% précédemment). Il prend également en compte une charge opérationnelle non liée à l’activité de (0,4) M€ (contre de (2,4) M€ au S1 2024).

La contribution d’Expleo Group au résultat d’Assystem, qui détient 37,13% du capital et 38,94% des instruments de quasi-fonds propres émis par la société (obligations convertibles à coupon capitalisé), est de 7,5 M€ au 30 juin 2025 et correspond à la quote-part de coupon des obligations convertibles. Au S1 2025, la quote-part des pertes non-comptabilisée est de (26,3) M€, conformément à IAS 28.

Le résultat financier s’établit à (3,4) M€ au S1 2025 contre (0,7) M€ au S1 2024 en raison de la situation de trésorerie positive au S1 2024 à la suite de la cession de Framatome.

Le résultat net consolidé s’établit à 4,3 M€ contre 5,0 M€ au S1 2024, après prise en compte d’un produit d’impôt de 1,0 M€, contre une charge d’impôt de (4,1) M€ au S1 2024, intégrant 3,9 M€ de produit d’impôt différé dû à la comptabilisation des plans d’actions gratuites.

Informations sur Expleo Group





Au S1 2025, le chiffre d’affaires d’Expleo Group, s’élève à 652,5 M€, en baisse de 10,4% par rapport au S1 2024 (i.e. 728,2 M€). L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) s’établit à 48,1 M€ en recul de 32% par rapport au S1 2024 (i.e. 70,6 M€). Le taux de marge ressort ainsi à respectivement 7,4% du chiffre d’affaires consolidé au S1 2025 contre 9,7% au S1 2024.

Le résultat net consolidé part groupe d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres s’établit à (45,6) M€, contre (12,0) M€ au S1 2024. Dans le prolongement de la baisse précitée, cette diminution tient compte de la hausse des charges non liées à l’activité en relation avec les plans d’adaptation des ressources, alors que les frais financiers sont relativement stables (Dette financière nette (4) de 590 M€ au 31 décembre 2024 et effet de saisonnalité traditionnellement au S1).

PAIEMENT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2024

L’Assemblée générale du 23 mai 2025 a approuvé la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende de 1,0 euro par action au titre de l’exercice 2024 pour un montant total d’environ 14,2 M€ (5). Le dividende a été mis en paiement le jeudi 10 juillet, sur la base d’un détachement intervenu le mardi 8 juillet.

FREE CASH-FLOW (6) ET ENDETTEMENT NET

Compte tenu de la saisonnalité du BFR, le free cash-flow du 1er semestre 2025 (hors incidence de l’application de la norme IFRS 16) est de (14,7) M€, contre (15,9) M€ au S1 2024.

L’endettement net (hors IFRS 16) s’établit à 86,2 M€ (contre 49,3 M€ au 31 décembre 2024). Le différentiel de +36,9 M€ se décompose comme suit :

14,7 M€ d’effet du free cash-flow ;

10,3 M€ d’incidence de l’acquisition de Mactech Energy Group ;

10,6 M€ de rachat d’actions propres net des cessions de titres 7 ;

; et 1,3 M€ d’autres flux.

PERSPECTIVES 2025

Au regard des tendances observées depuis le début de l’exercice et en tenant compte d’un environnement économique et géopolitique toujours incertain, Assystem a précisé ses objectifs pour 2025 :

une croissance organique ( 8 ) du chiffre d’affaires consolidé d’environ +5% ;

du chiffre d’affaires consolidé une stabilité de la marge opérationnelle d’activité (9).

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Assystem annonce mettre à disposition du public et dépose auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport financier semestriel 2025 le 19 septembre prochain. Le Rapport financier semestriel ainsi que la présentation des résultats semestriels 2025 pourront être consultés sur le site Internet du Groupe (www.assystem.com), rubrique « Finance/Information réglementée ».

CALENDRIER FINANCIER 2025

17 septembre : Réunion de présentation à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

ANNEXES

Les variations étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes peuvent exister du fait des arrondis.

1/ Detail du chiffre d’affaires et ropa

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique





En millions d’euros S1 2024 S1 2025 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 301,3 326,4 +8,3% +4,7% France 189,6 193,0 +1,8% +1,8% International (1) 111,7 133,4 +19,4% +9,7%

(1) Intégration de la société britannique Mactech Energy Group spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire à compter du 1er janvier 2025.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) (3)





En millions d’euros S1 2024 % du CA S1 2025 % du CA Groupe 18,5 6,1% 20,4 6,2% France 11,3 6,0% 11,4 5,9% International 10,1 9,0% 11,6 8,7% Holding (2,9) - (2,6) -

() Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,3 M€ au S1 2024 et 0,2 M€ au S1 2025).

2/ Etats financiers

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros 30/06/2024 30/06/2025 Chiffre d’affaires 301,3 326,4 Charges de personnel (224,6) (242,7) Autres produits et charges d’exploitation (49,6) (54,8) Impôts et taxes (0,5) (0,5) Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants (8,4) (8,2) Résultat opérationnel d’activité 18,2 20,2 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 0,3 0,2 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

hors Expleo Group (EG) et MPH Global Services (MPH GS) 18,5 20,4 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (2,4) (0,4) Paiements fondés sur des actions (1) (2,2) (20,9) Résultat opérationnel 13,9 (0,9) Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (11,1) 0,0 Quote-part des résultats de MPH GS 0,1 0,1 Produits des obligations convertibles (EG) 6,9 7,5 Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (2,0) (4,0) Autres produits et charges financiers 1,3 0,6 Résultat avant impôt 9,1 3,3 Impôt sur les résultats (4,1) 1,0 Résultat net consolidé 5,0 4,3 dont : Part du Groupe 5,2 4,7 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (0,2) (0,4)

(1) En 2025, inclut principalement la charge relative aux actions gratuites attribuées en juillet 2024, y inclut le forfait social à 30%

Etat de la situation financière consolidée





En millions d'euros





31/12/2024 30/06/2025 ACTIF Goodwill 139,3 151,3 Immobilisations incorporelles 2,7 2,5 Immobilisations corporelles 11,5 10,9 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 33,7 31,3 Immeubles de placement 2,0 2,0 Participations dans des entreprises associées hors Expleo Group 5,3 4,3 Titres Expleo Group mis en équivalence - - Obligations convertibles Expleo Group 171,3 178,8 Titres et obligations convertibles Expleo Group 171,3 178,8 Autres actifs financiers 14,2 14,5 Impôts différés actifs 11,4 14,7 Actif non courant 391,4 410,3 Clients et comptes rattachés 191,6 201,2 Autres créances 29,7 32,5 Actifs d'impôt courants 3,2 3,2 Autres actifs courants 1,4 1,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 31,2 26,0 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Actif courant 257,1 264,7 TOTAL DE L'ACTIF 648,5 675,0 PASSIF 31/12/2024 30/06/2025 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 274,9 262,1 Résultat net part du Groupe 8,3 4,7 Capitaux propres part du Groupe 298,9 283,9 Participations ne donnant pas le contrôle 2,0 1,4 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 300,9 283,9 Emprunts et dettes financières (1) 77,3 109,7 Dette locative au titre de droits d'utilisation 26,0 23,9 Engagements de retraite et avantages du personnel 19,4 18,7 Dettes sur acquisitions de titres - 8,9 Provisions non courantes 1,5 1,5 Impôts différés passifs 0,2 0,2 Passif non courant 124,4 162,9 Emprunts et dettes financières (1) 3,2 2,8 Dette locative au titre de droits d'utilisation 10,0 9,7 Fournisseurs et comptes rattachés 40,6 39,5 Dettes sur immobilisations 0,1 0,2 Dettes fiscales et sociales 121,9 123,5 Dettes d'impôt courantes 1,1 2,5 Provisions courantes 3,2 3,2 Autres passifs courants 43,1 46,8 Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Passif courant 223,2 228,2 TOTAL DU PASSIF 648,5 675,0

(1) Endettement net au 30/06/2025 égal à 86,2 M€ hors incidence de la norme IFRS 16, dont :

- Emprunts et dettes financières non courants et courants : 112,2 M€,

- Trésorerie et équivalents de trésorerie : 26,0 M€.

Tableau de flux de trésorerie consolide





En millions d'euros 30/06/2024 30/06/2025 ACTIVITE ROPA incluant la quote-part de résultat des entreprises associées





18,5





20,4 Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants 8,4 8,2 EBITDA 26,9 28,6 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (26,9) (32,1) Impôts versés (6,5) (2,9) Autres flux (1,2) 1,2 Flux nets de trésorerie liés à l'activité (7,7) (5,2) Dont : - activités poursuivies (7,7) (5,2) - activités cédées - -





OPERATIONS D'INVESTISSEMENT





Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions, dont : (2,3) (2,0) Acquisitions d'immobilisations (2,3) (2,0) Cessions d'immobilisations - - Acquisitions de titres de sociétés, nettes de trésorerie acquise (11,5) (10,3) Cessions de titres de sociétés et fonds de commerce 205,0 - Autres mouvements, nets - - Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités cédées





-





- Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement





191,2 (12,3) Dont : - activités poursuivies 191,2 (12,3) - activités cédées - - OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (2,3) (2,4) Emissions d'emprunts - 32,0 Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières (27,1) - Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (5,9) (5,8) Dividendes versés (104,2) - Autres mouvements sur capitaux propres de la mère (3,4) (10,6) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement





(142,9) 13,2 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 40,6 (4,3)

* Incluant la charge financière.

3/ Evolution de l’endettement net

En millions d’euros – Hors IFRS 16 Endettement net au 31/12/2024 49,3 Free cash-flow 14,7 Incidence nette d’impôts des acquisitions 10,3 Acquisition et cession d’actions propres 10,6 Autres flux financiers 1,3 Endettement net au 30/06/2025 86,2

4/ Informations sur le capital

Nombre de titres Au 31/12/2024 Au 30/06/2025 Au 31/08/2025 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 1 200 118 1 481 938 816 406 Actions gratuites et de performance en circulation 1 427 063 1 402 563 737 641 Nombre moyen pondéré d’actions 14 757 482 14 276 129 - Nombre moyen pondéré d’actions dilué 15 348 869 14 857 793 -

Actionnariat au 31 aout 2025

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 58,23% 74,87% Public (2) 36,56% 25,13% Autocontrôle 5,21% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 95,65% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL et 3,45% détenus par le management avec une date de conservation jusqu’au 31 juillet 2030 (Plan AGA 2024-1).

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,3 M€ au S1 2024 et 0,2 M€ au S1 2025).

(2) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : (0,2) M€ au S1 2024 et (0,4) M€ au S1 2025, soit un résultat net part du Groupe de 5,2 M€ au S1 2024 et de 4,7 M€ au S1 2025.

(3) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, hors IFRS 16.

(4) Endettement net d’Expleo Group hors IFRS 16, utilisé dans le cadre des covenants des instruments ayant une maturité entre mars et septembre 2027.

(5) Soit le produit de 1,0 euro et de 14 186 111 actions émises existantes et donnant droit à dividende.

(6) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations nettes de cessions et des flux de financement liés aux remboursements des dettes de location, et retraité de l’incidence liée aux plans d’actions gratuites.

(7) Au 30 juin 2025, la Société détenait ainsi 1 481 938 actions d’autocontrôle, soit 9,46% du capital, permettant de couvrir intégralement les plans d’attribution gratuite d’actions.

(8) A périmètre comparable et taux de change constants.

(9) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapporté au chiffre d’affaires consolidé.

Pièce jointe