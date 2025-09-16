Communiqué de presse

16 septembre 2025

CESSION POTENTIELLE DE LA PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS

HSBC BANK MALTA P.L.C.

HSBC Continental Europe (« HBCE ») annonce avoir signé un accord d'option de vente à CrediaBank S.A. (précédemment connue sous le nom d’AtticaBank) (CrediaBank) concernant la cession potentielle de sa participation majoritaire dans HSBC Bank Malta p.l.c. (la « Banque »). L'accord prévoit les conditions dans lesquelles HBCE vendrait sa participation de 70,03 % à CrediaBank (la « Transaction Potentielle »).

La Transaction Potentielle soutient la stratégie de HSBC visant à renforcer son leadership et sa part de marché dans les domaines où la banque bénéficie des meilleures opportunités pour se développer et soutenir ses clients. Elle permettra à HBCE de se concentrer sur son ambition d'être la principale banque des entreprises et des institutionnels en Europe, pour les clients internationaux.

La Transaction Potentielle représentera une opportunité stratégique pour CrediaBank, qui est idéalement placée pour investir et développer l’activité. CrediaBank conservera l'équipe de direction de la Banque et a l’intention de maintenir sa cotation à la Bourse de Malte et soutenir ses politiques historiques de distribution de dividendes.

La Transaction Potentielle devrait être finalisée d’ici la fin 2026, sous réserve de l’obtention d’approbations sociales et règlementaires (« Conditions préalables »), et des dispositions prises par les parties pour mettre en œuvre la Transaction Potentielle.

Conditions préalables

La Transaction Potentielle est soumise à une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de HBCE en France, conformément aux obligations de HBCE en vertu du droit du travail français.

Si, à l'issue de la procédure d'information et de consultation, HBCE décide de procéder à la réalisation de la Transaction Potentielle, alors :

HBCE et CrediaBank concluront un accord définitif pour la vente et l'achat de la participation de HBCE dans la Banque ; et La Banque, HBCE et CrediaBank concluront un accord de coopération pour régir leurs obligations respectives au titre de la Transaction Potentielle.

La Transaction Potentielle sera ensuite soumise aux régulateurs compétents, dont la Banque Centrale Européenne, l’Autorité des Services Financiers de Malte (« MFSA ») et la Banque de Grèce pour approbation.

Prix de vente pour la participation d’HBCE

Dans le cadre de la Transaction Potentielle, CrediaBank paierait un prix de 0,793 EUR par action pour la totalité de la participation de HBCE dans la Banque, s'élevant au total à environ 200 millions EUR sur la base de la participation de HBCE.

Offre publique d'Achat Obligatoire

Si les Conditions préalables sont remplies, CrediaBank acquerra la participation de HBCE et deviendra l'actionnaire majoritaire de la Banque.

Conformément aux règles des marchés financiers de la MFSA, CrediaBank lancerait une offre publique d'achat obligatoire sur les actions restantes de la Banque et mettra un document d'offre à la disposition de tous les actionnaires minoritaires.

Les actionnaires minoritaires auraient le droit – mais non l’obligation – de vendre leurs actions de la Banque à CrediaBank selon les conditions énoncées dans le document d’offre et le formulaire d’acceptation associé, ou de conserver leurs actions, qui resteraient cotées à la Bourse de Malte.

Le prix par action proposé aux actionnaires minoritaires serait de 1,44 EUR par action.

Le prix de l'offre pour les actionnaires minoritaires est calculé selon la formule du « prix équitable » définie à l'article 11.39 des Règles des marchés financiers de la MFSA, sur la base des cours de bourse de la Banque jusqu'au 15 septembre 2025 inclus, dernier jour de bourse précédant l'annonce de la Transaction Potentielle. Le prix équitable sera donc fixe et indépendant des fluctuations ultérieures du cours de l'action. A la suite d'une demande auprès de la MFSA, CrediaBank a obtenu une dérogation à l'obligation de calculer le prix d'offre "équitable" à la date de l'annonce de l'offre publique obligatoire afin que le prix équitable soit déterminé ce jour.

Autres modalités

CrediaBank s'est engagée à maintenir les salariés de la Banque en poste à des conditions substantiellement identiques pour une période d'au moins deux ans à compter de la réalisation de la Transaction Potentielle.

Dans le cadre de la Transaction Potentielle, CrediaBank acquerrait également les droits et obligations au titre de certains prêts Tier 2 et MREL (exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles à un renflouement interne) conclus entre HBCE (ou un autre membre du Groupe HSBC) et la Banque.

Impacts financiers

Il est estimé que la Transaction Potentielle devrait générer une perte avant impôts d'environ 0,3 milliard EUR pour HBCE et une perte avant impôts d'environ 0,4 milliard USD pour le Groupe HSBC. Une fois finalisée la Transaction Potentielle devrait avoir un impact immatériel sur les ratios CET1 du Groupe HSBC et de HBCE.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège social est à Paris, est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque d'entreprises et d’institutionnels, de banque privée, d'assurance et de gestion d'actifs en Europe continentale, incluant les activités de dix succursales européennes (en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients d'Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC sert des clients du monde entier depuis des bureaux répartis dans 57 pays et territoires. Avec un actif de 3 214 milliards de dollars au 30 juin 2025, HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers au monde.

HSBC Bank Malta p.l.c.

HSBC Bank Malta p.l.c. est cotée à la Bourse de Malte et détenue à environ 70 % par HSBC Continental Europe. HSBC Malte propose une gamme complète de services financiers aux particuliers et aux entreprises.

CrediaBank

CrediaBank est la cinquième banque grecque par ses actifs totaux au service d'environ 300 000 clients actifs, entreprises et particuliers, via un total de 65 succursales bancaires et de 5 centres d'affaires à travers le pays, offrant une large gamme de services financiers, notamment des prêts, des dépôts, des produits d'assurance, des produits d'investissement, des fonds communs de placement et des services de négociation d'actions aux clients particuliers et aux entreprises.

