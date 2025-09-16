Kvietimas į AKROPOLIS GROUP, UAB pirmojo 2025 m. pusmečio finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare

AKROPOLIS GROUP, UAB kviečia investuotojus, analitikus ir visus besidominčius įmonės veikla prisijungti į virtualų bendrovės 2025 m. pirmo pusmečio finansinių rezultatų pristatymą, kuris vyks š.m. rugsėjo 29 d. 13:30 val. EEST. Pristatymas vyks anglų kalba.
Internetinio seminaro metu AKROPOLIS GROUP, UAB CEO Gabrielė Sapon ir CFO Ernesta Grikinaitė-Bartkevičė pristatys bendrovės pirmojo 2025 m. pusmečio finansinius rezultatus ir naujausius bendrovės veiklos pokyčius. Po pristatymo dalyviai turės galimybę užduoti aktualius klausimus. Dėl riboto seminaro laiko maloniai prašome pateikti jus dominančius klausimus registracijos formoje arba atsiųsti iš anksto el. paštu simona.backiene@nasdaq.com.
Visus norinčius dalyvauti internetiniame seminare, prašome registruotis per šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_JHB-8r3_QEel-qalrgLRkg#/registration
Kontaktai:
Elektroninis paštas: IR@akropolis.lt
Tinklapio adresas: www.akropolis.eu
Adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva
Daugiau informacijos:
Paulius Pocius
Rinkodaros ir komunikacijos vadovas
AKROPOLIS GROUP, UAB
+370 699 99566
paulius.pocius@akropolis.lt