Le Syndicat des Métallos salue l'annonce du NPD visant à protéger le droit constitutionnel à la grève

OTTAWA, 16 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos se réjouit de l'intention annoncée par le député néo-démocrate et porte-parole en matière de Travail, Alexandre Boulerice, de déposer un projet de loi visant à abroger l'article 107 du Code canadien du travail, qui confère au ministre fédéral du Travail des pouvoirs étendus pour forcer le retour au travail des travailleuses et travailleurs exerçant leur droit constitutionnel de faire la grève.

« Le droit de grève est une liberté fondamentale protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. Chaque fois que le gouvernement fédéral utilise ses pouvoirs pour forcer le retour au travail, il fait pencher la balance en faveur des employeurs et brime le droit constitutionnel des travailleuses et travailleurs de faire la grève. Nous avons déjà vécu cette situation auparavant avec les mécanicien.ne.s de WestJet, les travailleuses et travailleurs du CN, de CPKC, de Postes Canada et, plus récemment, les agent.e.s de bord d'Air Canada. C'est toujours le même résultat : perte du pouvoir de négociation et impossibilité pratique de conclure une entente équitable. Ce projet de loi serait une étape cruciale pour rétablir l'équilibre à la table de négociation. »

Le syndicat rappelle également que ce précédent fédéral est désormais utilisé pour justifier des reculs similaires au Québec avec le Projet de loi 89.

« Le Premier ministre du Québec trépigne à l’idée d’utiliser bientôt les nouveaux pouvoirs de la loi votée en juin qui lui permet d’entraver le droit de grève et d’ordonner un arbitrage, dans le même esprit que ce qu’on a vu à Ottawa pour forcer les travailleuses et travailleurs à retourner au travail, a déclaré Nicolas Lapierre, directeur québécois du Syndicat des Métallos. Il s'agit là d'une attaque directe contre le droit à la négociation collective. Ottawa devrait montrer l'exemple en abrogeant l'article 107 plutôt que de niveler par le bas avec un modèle qu’imitent des provinces. »

Les Métallos demandent à tous les partis fédéraux d'appuyer le principe du projet de loi que le député néodémocrate va déposer et de s'engager à protéger le droit de grève comme pierre angulaire de la libre négociation collective.

« Il s'agit de défendre la démocratie sur les lieux de travail, a conclu M. Warren. L'abrogation de l'article 107 enverrait un message clair indiquant que le Parlement soutient les travailleuses et les travailleurs et qu'il respecte leur droit de revendiquer des meilleurs salaires et des conditions de travail équitables. Tout parti qui vote en faveur du maintien de ces pouvoirs devrait cesser de prétendre qu'il soutient les travailleuses et les travailleurs. »

