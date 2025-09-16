Snail Games 将与 Frozen Way Games 携《蜂巢：异星物语》亮相 2025 东京电玩展，加强全球市场布局

加利福尼亚州卡尔弗城, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称“Snail Games”或“公司”) 宣布，《蜂巢：异星物语》(Honeycomb: The World Beyond) 将亮相 2025 东京电玩展，这是继在 2025 科隆国际游戏展上进行成功展示后，为 2025 年 11 月 6 日全球正式发行进行的又一次预热宣传。
科隆国际游戏展是全球规模最大的国际游戏盛会之一，今年共吸引来自 128 个国家/地区的 35.7 万名观众亲临现场。 科隆国际游戏展落下帷幕后，《蜂巢：异星物语》又将目光投向东京电玩展。2024 年，东京电玩展接待入场人数超过 27.4 万，至今仍是进入亚洲市场的重要窗口。 通过连番参与全球展会，Snail 正稳步践行其战略：在游戏正式发行前打响全球知名度，并与多元化的游戏受众建立联系。
在 2025 东京电玩展上，参展者将成为亚洲最早一批试玩《蜂巢：异星物语》最新预发布版本的玩家。这是一款轻松休闲的生存类沙盒游戏，玩家将化身生物工程师 Hennessy，进入郁郁葱葱、生机勃勃的 Sota7 星球，执行关乎人类存亡的任务。 这款游戏融合了科学实验、探索和策略性基地建设元素，旨在引起全球玩家的共鸣，同时满足他们对沉浸式探索体验和易上手玩法的需求。
Snail Games 与 Frozen Way Games 接连参展两大国际顶级展会，旨在实施协调一致的全球战略，以最大程度地提升市场渗透率，扩大国际玩家群体，并提高关键地区的产品组合曝光度。 这些品牌激活活动不仅凸显了《蜂巢：异星物语》的广泛吸引力，更坚定了 Snail Games 拓展全球版图的决心——依托在生存类沙盒游戏领域的成熟经验，公司正积极突破《方舟》(ARK) 系列，持续推动产品组合与多元市场的消费者需求接轨。
2025 东京电玩展将于 2025 年 9 月 25 日至 28 日在日本千叶幕张展览馆举办，届时《蜂巢：异星物语》将在综合展区 06-C02 供参展者试玩。
关于 Snail, Inc.
Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发和发行商，为全球消费者提供互动式数字娱乐内容。公司拥有一系列高品质游戏，适用于包括主机、PC 端和移动设备在内的多种平台。 如需了解更多信息，请访问：https://snail.com/。
关于 Frozen Way Games frozenway.games
Frozen Way Games 是一支由 80 多位热情开朗的游戏爱好者组成的团队。 游戏开发不仅是我们的工作，更承载着我们的生活方式与哲学思考。于我们而言，最美妙的事情莫过于看到自己的作品为大众带来无尽欢乐。
