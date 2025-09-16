Snail Games 與 Frozen Way Games 聯袂出席 2025 年東京電玩展，以《Honeycomb: The World Beyond》鞏固全球市場地位

加利福尼亞州卡爾弗城, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」）宣佈《Honeycomb: The World Beyond》將於 2025 年東京電玩展登場，標誌著該作品於 2025 年 11 月 6 日正式在全球推出前，於全球初次登場過程中再邁出關鍵一步。

此公告緊接在 2025 年 Gamescom 的成功亮相後發佈，該展會是全球規模數一數二的國際遊戲盛會，吸引來自 128 個國家或地區逾 357,000 名訪客。 隨著 Gamescom 圓滿結束，《Honeycomb: The World Beyond》現將重心轉向東京電玩展；該展會於 2024 年吸引了超過 274,000 名與會者，仍是進軍亞洲市場的一大重要渠道。 透過接連參與這些盛會，Snail 鞏固其於遊戲推出前所建立的全球知名度，並與多元遊戲玩家建立聯繫。

在 2025 年東京電玩展上，與會者將可搶先全亞洲，率先體驗《Honeycomb: The World Beyond》最新預先發行版本。這是一款舒心療癒的生存沙盒遊戲，玩家將扮演富有開創精神、肩負重任的生物工程師 Hennessy，致力在豐饒多變的 Sota7 星球上確保人類存活。 遊戲結合科學實驗、探索及策略基地建設，專為追求身歷其境探索及輕鬆遊戲體驗的全球玩家度身打造。

透過接連參與全球兩大貿易展會，Snail Games 及 Frozen Way Games 旨在執行協調一致的全球策略，以取得最大市場滲透率，擴大國際玩家社群，並提升產品在重要市場的知名度。 這些行動不僅突顯《Honeycomb: The World Beyond》的廣泛吸引力，亦加強了 Snail Games 拓展影響力的承諾：憑藉其在沙盒生存類型遊戲中經驗證的專業知識，拓闊 ARK 系列以外的版圖，並使產品系列符合全球不同市場消費者的需求。

2025 年東京電玩展將於 9 月 25 日至 28 日在日本千葉幕張展覽館舉行，《Honeycomb: The World Beyond》在綜合展區 06-C02 攤位提供試玩體驗。