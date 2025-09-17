Aduro Clean Technologies Europe schließt sich niederländischer Handelsdelegation auf der Expo 2025 in Osaka, Japan, an

LONDON, Ontario, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc („Aduro” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekannt gegeben, dass Aduro Clean Technologies Europe BV („Aduro Europe“), die niederländische Tochtergesellschaft des Unternehmens, sich der niederländischen Handelsdelegation nach Japan anschließen wird, die im Rahmen der Wirtschaftsmission zu Energiewende, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft vom 15. bis 25. September 2025 in Verbindung mit der Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan, stattfindet.

Die Mission wird von der niederländischen Unternehmensagentur (RVO) organisiert, der niederländischen Regierungsbehörde, die für die Förderung nachhaltiger Innovationen und des internationalen Handels zuständig ist. Die Delegation wird niederländische und europäische Innovationen in den Bereichen Energiewende, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Chemie vorstellen. Im Mittelpunkt des Programms steht die Expo 2025 Osaka. Es umfasst hochrangige Treffen mit japanischen Führungskräften aus Industrie und Politik, branchenspezifische Veranstaltungen und Networking-Sessions zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit.

Japan ist für Aduro ein wichtiger Markt, da das Land sowohl in der Industrietechnologie als auch bei Initiativen zur Kreislaufwirtschaft eine führende Rolle einnimmt. Das Land hat sich ehrgeizige Recycling- und Dekarbonisierungsziele gesetzt, die durch das Gesetz zur Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und seine Strategie zur CO2-Neutralität bis 2050 unterstützt werden. Japanische Petrochemieunternehmen verfolgen aktiv das Ziel, fortschrittliche chemische Recyclingverfahren zu entwickeln und in diese zu investieren, um kreislauffähige Rohstoffe für Naphtha-Cracker zu sichern. Mehrere Pilotprojekte und Projekte im kommerziellen Maßstab sind bereits angelaufen. Dieses Umfeld schafft ein starkes Ökosystem für Zusammenarbeit, das staatliche Politik, Unternehmensinvestitionen und technologische Innovationen miteinander verbindet.

Aduro Europe wird diese Gelegenheit nutzen, um die Hydrochemolytic™ Technology (HCT) vorzustellen, über die jüngsten Fortschritte in seinem Entwicklungsprogramm zu berichten und mit japanischen Interessengruppen in Kontakt zu treten. Durch diese Interaktionen möchte Aduro Partnerschaften erschließen, die die Anwendung von HCT in Asien ausweiten und zu Japans laufenden Bemühungen zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beitragen könnten.

„Durch die Teilnahme an dieser Handelsmission kann Aduro seine Fortschritte mit den Akteuren eines wichtigen Marktes teilen und gleichzeitig seine Beziehungen in Asien stärken“, erklärt Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Dieses Engagement unterstreicht unser Bestreben, internationale Partnerschaften aufzubauen, während wir unseren kommerziellen Weg für unsere Hydrochemolytic™ Technology vorantreiben. Mit dem Bau unserer Pilotanlage für den Next Generation Process bietet deren bevorstehende Inbetriebnahme eine wichtige Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit von HCT im Pilotmaßstab zu demonstrieren und gleichzeitig internationale Interessengruppen einzubeziehen, die nach Lösungen zur Beschleunigung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe suchen."

Die Teilnahme von Aduro wird vor Ort von Eric Appelman, Chief Revenue Officer, geleitet, der an der Handelsmission in Japan teilnehmen wird. Herr Appelman wird die Hydrochemolytic™ Technology im Rahmen von Programmsitzungen vorstellen und an Treffen teilnehmen, die von der Delegation mit Vertretern der japanischen Industrie, Regierung und Forschung organisiert werden, um mögliche Kooperationen zu erkunden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™ Technology des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Leiter Unternehmensentwicklung und Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an der niederländischen Handelsmission für Kreislaufwirtschaft in Japan und der Expo 2025 in Osaka; die erwarteten Vorteile der Präsentation und Zusammenarbeit mit japanischen Industrie- und Regierungsvertretern sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Aktivitäten auf die internationale Zusammenarbeit und Marktchancen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

