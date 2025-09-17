Aduro Clean Technologies Europe se joint à la délégation commerciale néerlandaise à l’Exposition universelle de 2025 à Osaka, au Japon

LONDON, Ontario, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise du secteur des technologies propres qui exploite le potentiel de la chimie pour transformer des matières premières de faible valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le 21e siècle, a annoncé aujourd’hui qu’Aduro Clean Technologies Europe BV (« Aduro Europe »), la filiale néerlandaise de la Société, se joindra à la délégation commerciale néerlandaise au Japon dans le cadre de la Mission économique sur la transition énergétique, la durabilité et l’économie circulaire, qui se tiendra du 15 au 25 septembre 2025, en marge de l’Exposition universelle de 2025 à Osaka, Kansai, Japon.

La mission est organisée par l’Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO), l’organisme gouvernemental néerlandais chargé de promouvoir l’innovation durable et le commerce international. La délégation présentera les innovations néerlandaises et européennes en matière de transition énergétique, d’économie circulaire et de chimie durable. Axé sur l’Exposition universelle de 2025 à Osaka, le programme comprendra des réunions de premier plan avec des leaders de l’industrie et des responsables gouvernementaux japonais, des événements sectoriels et des séances de réseautage destinées à promouvoir la collaboration internationale.

Le Japon est un marché important pour Aduro, compte tenu de son leadership tant dans le domaine des technologies industrielles que dans celui des initiatives en faveur de l’économie circulaire. Le pays s’est engagé à atteindre des objectifs ambitieux en matière de recyclage et de décarbonation, soutenus par sa loi sur la circulation des ressources plastiques et sa stratégie de neutralité carbone pour 2050. Les entreprises pétrochimiques japonaises tournent leurs efforts et investissent activement dans le recyclage chimique avancé pour s’assurer un approvisionnement circulaire en matières premières pour le vapocraquage de naphta, plusieurs projets pilotes et à l’échelle commerciale étant déjà en cours. Cet environnement crée un écosystème solide propice à la collaboration, combinant politique gouvernementale, investissements des entreprises et innovation technologique.

Aduro Europe profitera de cette occasion pour présenter la Hydrochemolytic™ Technology (HCT), partager les progrès récents de son programme de développement et engager le dialogue avec les parties prenantes japonaises. Par ces initiatives, Aduro cherche à établir des partenariats susceptibles d’étendre l’application de la technologie HCT en Asie et de contribuer aux efforts continus du Japon pour mettre en place une économie circulaire du plastique.

« Participer à cette mission commerciale permet à Aduro d’accompagner nos progrès avec les parties prenantes d’un marché important tout en renforçant nos relations en Asie », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Cet engagement illustre notre volonté de nouer des partenariats internationaux à l’heure où nous faisons progresser notre stratégie commerciale pour notre Hydrochemolytic™ Technology. La construction de notre usine pilote Next Generation Process, qui est en cours, permettra, lors de sa mise en service prochaine, de démontrer les performances de la technologie HCT à l’échelle pilote, tout en mobilisant les acteurs internationaux à la recherche de solutions pour accélérer l’économie circulaire des plastiques. »

La participation d’Aduro sera assurée sur place par Eric Appelman, directeur des recettes, qui participera à la mission commerciale au Japon. M. Appelman présentera la Hydrochemolytic™ Technology lors des sessions du programme et participera à des réunions organisées par la délégation avec des acteurs japonais issus du monde industriel, du gouvernement et de la recherche afin d’explorer les pistes de collaboration possibles.

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que la transformation en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La Hydrochemolytic™ Technology de la Société utilise l'eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui permet de convertir des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

