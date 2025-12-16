Aduro Clean Technologies rejoint le programme Shell GameChanger

LONDON, Ontario, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une entreprise de technologies propres qui utilise la puissance de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, est heureuse d’annoncer sa réussite au programme Shell GameChanger . Cette étape importante marque l’aboutissement d’une collaboration de plusieurs années menée dans le cadre de l’appel à projets d’innovation de Shell sur la décarbonation chimique, une initiative lancée pour identifier et promouvoir les technologies émergentes susceptibles de réduire l’intensité carbone du secteur chimique et de permettre la mise en place de filières d’approvisionnement circulaires.

Aduro a été sélectionnée pour le programme Shell GameChanger dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel ayant identifié sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) comme une approche potentiellement prometteuse pour produire des hydrocarbures de haute qualité à partir de déchets plastiques mixtes, offrant ainsi une solution possible pour décarboner la production chimique.

Conformément au programme convenu, Aduro a mené une série d’évaluations techniques afin de mesurer les performances de sa chimie brevetée, notamment sa sélectivité envers les hydrocarbures vapocraquables dans la gamme C₅–C₂₃, sa capacité à supprimer la formation d’oléfines et sa tolérance aux contaminants courants tels que le PET, les polyamides et le PVC. Dans les conditions d’essai, le procédé a permis d’obtenir plus de 80 % d’hydrocarbures liquides, avec une formation réduite de gaz et de résidus carbonés Ces résultats suggèrent des avantages potentiels en termes de flexibilité des matières premières, de sélectivité du produit et d’efficacité du procédé. De plus, Aduro a approfondi sa compréhension de la cinétique réactionnelle et des paramètres de conception du procédé, ce qui oriente désormais le développement de son architecture système exclusive.

Ces résultats confirment le potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ pour convertir des déchets plastiques complexes et contaminés en hydrocarbures liquides de haute qualité, de manière continue, au moyen d’équipements industriels courants. Ce programme a également permis de valider de manière externe le modèle de conception du procédé d’Aduro, renforçant ainsi la fiabilité de sa stratégie de mise à l’échelle, du réacteur à flux continu à l’usine pilote de procédé de nouvelle génération (NGP), puis aux futures étapes de l’usine de démonstration. Les enseignements tirés de cette collaboration ont permis de soutenir les efforts continus d’optimisation des performances du procédé et d’éclairer la mise en service de l’usine pilote de la Société ainsi que la conception technique de l’installation de démonstration dont la capacité de traitement visée est d’environ 8 000 tonnes par an .

« Rejoindre le programme Shell GameChanger marque une étape importante dans le développement de notre technologie Hydrochemolytic™ (HCT) et nous permet de passer de la validation initiale de la chimie à la démonstration du procédé en fonctionnement continu, puis à la mise à l’échelle », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Ed Holgate, directeur de Shell GameChanger et responsable des partenariats d’innovation, ainsi qu’à Guus van Rossum, chef d’équipe Opportunités durables et technologies des procédés, pour leurs conseils et leur soutien. Je remercie également l’ensemble de l’équipe Shell GameChanger pour son professionnalisme et son engagement en faveur de l’innovation dans la décarbonation chimique. Leur implication a été essentielle pour nous permettre d’atteindre cette étape importante et de renforcer le rôle d’Aduro en tant que développeur de technologies chimiques offrant des solutions concrètes pour la transition énergétique. »

Rejoindre le programme GameChanger marque la réussite d’un processus de validation externe intensif de plusieurs années qui a renforcé notre préparation technique et commerciale. Bien que la collaboration officielle prenne fin à ce stade, Aduro prévoit de rester en contact avec Shell concernant l’exploitation de son usine pilote récemment mise en service et l’avancement de la construction de son installation de démonstration.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIe siècle.

