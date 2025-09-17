Notified携手富途及纳斯达克联合主办深圳投资者关系论坛

深圳, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为投资者关系（IR）和公共关系（PR）专业人士首选的领先通信科技合作伙伴，Notified将与富途于星期三，9月17日联合主办一场专属投资者关系论坛，纳斯达克作为特邀嘉宾出席。此次活动汇聚了来自中国、香港及美国上市企业的高管，共同探讨最新的投资者关系趋势与突破性策略。

论坛亮点之一是Notified大中华区高级总监刘洋（Eric Liu）将发表主题演讲，分享投资者关系沟通的最新趋势与最佳实践，涵盖全球投资者拓展、零售投资者互动，与人工智能在业内的应用等前沿话题。

除刘洋外，论坛还邀请到三位业界重量级嘉宾：

富途投行业务中心合伙人杨凝

纳斯达克中国首席代表郝毓盛

纳斯达克亚太区商业战略总监叶卓萦



本次论坛彰显了Notified与富途之间的战略合作。作为领先的金融科技公司，富途致力于为零售投资者、企业和机构客户提供覆盖多个市场的全数字化金融服务。富途通过其机构及企业服务品牌，为企业客户提供一站式ESOP解决方案、港股美股IPO分销*、投资者关系和公共关系（IR&PR）、大宗交易和股票减持/回购*等服务，成为众多知名企业的首选合作伙伴。

*注：涉及IPO分销等证券业务由富途旗下持牌子公司提供服务。

