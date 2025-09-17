Notified聯同富途及納斯達克於深圳合辦投資者關係論壇

深圳, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified作為投資者關係（IR）及公共關係（PR）專業人士的領先通訊科技夥伴，將聯同富途於深圳在星期三，9月17日合辦一場專屬IR論壇，並邀請納斯達克作為特別嘉賓。活動匯聚來自中國、香港及美國上市企業的高層，共同探討最新IR發展趨勢及突破策略。

論壇焦點包括Notified大中華區高級總監劉洋（Eric Liu）發表主題演講，分享IR溝通的最新趨勢及最佳實踐，涵蓋全球投資者觸達，零售投資者互動與人工智能在業内的應用參前沿議題。

除劉洋外，論壇亦邀得三位業界翹楚擔任講者：

富途投行業務中心合夥人楊凝

納斯達克中國首席代表郝毓盛（Chris Hao）

納斯達克亞太區商業戰略總監葉卓縈



本論壇彰顯Notified與富途的策略聯盟。作為領先的金融科技公司，富途致力為零售投資者、企業及機構提供覆蓋多個市場的數碼化金融服務。富途透過其機構及企業服務品牌，為企業客戶提供一站式ESOP解決方案、港股美股IPO分銷*、投資者關係和公共關係（IR&PR）、大宗交易和股票減持/回購*等服務，成為眾多知名企業的首選夥伴。

*註：涉及IPO分銷等證券業務由富途旗下持牌子公司提供服務。

關於Notified

我們是Notified，您的故事由此開始。作為唯一專注於服務投資者關係與公共關係專業人士的技術合作夥伴，我們助您掌控並放大企業敘事。我們全面整合的PR和IR平台涵蓋每一個環節——無論是精準觸達目標媒體、新聞稿發佈與成效衡量，還是打造全新IR網站、管理投資者日、業績發佈及監管文件提交。連接兩大領域，GlobeNewswire是全球最大、最受信賴的新聞稿分發網絡之一，30多年來為全球頂尖機構提供服務。攜手合作，我們助力傳訊者推動世界更美好。

Notified隸屬於Equiniti Group Limited（EQ）。

關於富途

富途控股有限公司（納斯達克代碼：FUTU）為領先金融科技企業，透過全數碼化金融服務，革新投資體驗。富途旗下子公司於全球多個市場持有逾100項牌照及資質，涵蓋美國、香港、加拿大、新加坡、日本、馬來西亞及澳洲等地。

