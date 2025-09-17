Transaction in own shares

ISIN: GB00BLDRH360
17 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 September 2025 it had purchased a total of 67,143 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased-37,14330,000
Highest price paid (per ordinary share)-548.00p555.50p
Lowest price paid (per ordinary share)-542.00p542.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)-544.68p548.77p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,867,356 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,867,356.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
16-09-202516:28:30GBp55542.50CHIXxeaNg2m3gNO
16-09-202516:28:30GBp4542.50CHIXxeaNg2m3gNQ
16-09-202516:28:30GBp2542.50CHIXxeaNg2m3gMY
16-09-202516:28:30GBp3542.50CHIXxeaNg2m3gMd
16-09-202516:28:30GBp262542.50CHIXxeaNg2m3gMf
16-09-202516:28:30GBp70542.50CHIXxeaNg2m3gMh
16-09-202516:25:05GBp3542.00BATExeaNg2m3M1B
16-09-202516:23:58GBp490542.00BATExeaNg2m3KWw
16-09-202516:20:28GBp318542.00CHIXxeaNg2m3GNW
16-09-202516:20:28GBp1,770542.00BATExeaNg2m3GKS
16-09-202516:20:23GBp1,066542.00BATExeaNg2m3GVj
16-09-202516:20:23GBp722542.00CHIXxeaNg2m3GVl
16-09-202516:13:00GBp248542.50CHIXxeaNg2m37iL
16-09-202516:13:00GBp38542.50CHIXxeaNg2m37iN
16-09-202516:13:00GBp1,363542.50BATExeaNg2m37iP
16-09-202516:11:18GBp377542.50CHIXxeaNg2m35BV
16-09-202516:11:18GBp400542.50BATExeaNg2m35La
16-09-202516:11:18GBp864542.50BATExeaNg2m35Lc
16-09-202516:11:18GBp292542.50BATExeaNg2m35Le
16-09-202516:11:18GBp298542.50BATExeaNg2m35Lg
16-09-202516:11:18GBp337542.50CHIXxeaNg2m35LY
16-09-202516:11:18GBp617542.50CHIXxeaNg2m35Li
16-09-202516:02:09GBp343543.00BATExeaNg2m38bY
16-09-202516:02:09GBp773543.00BATExeaNg2m38bm
16-09-202516:02:09GBp357543.00CHIXxeaNg2m38bo
16-09-202516:02:09GBp477543.00BATExeaNg2m38bq
16-09-202515:57:28GBp1,037543.50BATExeaNg2myoXF
16-09-202515:57:28GBp370543.50CHIXxeaNg2myoXH
16-09-202515:56:30GBp369544.00CHIXxeaNg2mypiK
16-09-202515:56:30GBp375544.00BATExeaNg2mypiM
16-09-202515:56:30GBp1,190544.00BATExeaNg2mypiO
16-09-202515:54:23GBp333543.00CHIXxeaNg2myn67
16-09-202515:54:23GBp293543.00BATExeaNg2myn69
16-09-202515:48:02GBp456542.50BATExeaNg2myvOI
16-09-202515:48:02GBp325542.00BATExeaNg2myvRb
16-09-202515:48:02GBp284542.00CHIXxeaNg2myvRd
16-09-202515:48:02GBp76542.00BATExeaNg2myvRf
16-09-202515:48:02GBp915542.50BATExeaNg2myvRw
16-09-202515:48:02GBp410542.50CHIXxeaNg2myvRy
16-09-202515:43:05GBp577543.00BATExeaNg2myX4l
16-09-202515:40:56GBp283543.50CHIXxeaNg2myi5o
16-09-202515:38:16GBp208543.50BATExeaNg2myecz
16-09-202515:38:02GBp450544.00BATExeaNg2mye0k
16-09-202515:38:02GBp54544.00BATExeaNg2mye0G
16-09-202515:38:02GBp433544.00BATExeaNg2mye3r
16-09-202515:38:02GBp447544.50CHIXxeaNg2mye3t
16-09-202515:38:02GBp1,113544.50BATExeaNg2mye3v
16-09-202515:32:29GBp372544.00CHIXxeaNg2myGSk
16-09-202515:32:29GBp816544.00BATExeaNg2myGSo
16-09-202515:31:16GBp245544.00BATExeaNg2myU6y
16-09-202515:29:05GBp892544.00BATExeaNg2myT2@
16-09-202515:29:05GBp76544.00BATExeaNg2myT20
16-09-202515:29:05GBp375544.00CHIXxeaNg2myT24
16-09-202515:24:43GBp404544.50BATExeaNg2my70C
16-09-202515:24:43GBp377544.50CHIXxeaNg2my70E
16-09-202515:24:43GBp630544.50BATExeaNg2my70G
16-09-202515:22:11GBp39544.50BATExeaNg2my2HD
16-09-202515:22:05GBp5544.50BATExeaNg2my2Qt
16-09-202515:20:17GBp804545.00BATExeaNg2my1db
16-09-202515:20:10GBp322545.50CHIXxeaNg2my1Yt
16-09-202515:20:10GBp86545.50CHIXxeaNg2my1Yv
16-09-202515:20:10GBp1,834545.50BATExeaNg2my1Y9
16-09-202515:20:10GBp511545.50CHIXxeaNg2my1YB
16-09-202515:09:57GBp273546.00BATExeaNg2mzpvA
16-09-202515:09:57GBp64546.00CHIXxeaNg2mzpvC
16-09-202515:09:57GBp255546.00CHIXxeaNg2mzpvE
16-09-202515:09:34GBp374546.00CHIXxeaNg2mzpQg
16-09-202515:09:34GBp1,246546.00BATExeaNg2mzpQi
16-09-202515:02:26GBp353545.50BATExeaNg2mzvEL
16-09-202515:02:26GBp677545.50BATExeaNg2mzv9P
16-09-202515:02:26GBp276545.50CHIXxeaNg2mzv9R
16-09-202515:00:30GBp915546.00BATExeaNg2mzaGq
16-09-202515:00:30GBp245546.00CHIXxeaNg2mzaGs
16-09-202514:59:04GBp1,700546.00BATExeaNg2mzZXT
16-09-202514:59:04GBp331546.00CHIXxeaNg2mzZXV
16-09-202514:53:20GBp411546.00CHIXxeaNg2mzg8h
16-09-202514:52:36GBp374546.50CHIXxeaNg2mzhTB
16-09-202514:52:36GBp1,617546.50BATExeaNg2mzhTD
16-09-202514:50:26GBp787546.50CHIXxeaNg2mzN@2
16-09-202514:50:26GBp1,676546.50BATExeaNg2mzN@4
16-09-202514:50:04GBp217547.00CHIXxeaNg2mzKjo
16-09-202514:37:35GBp1,091545.50BATExeaNg2mz0SQ
16-09-202514:37:35GBp395545.50CHIXxeaNg2mz0SS
16-09-202514:31:05GBp382545.50BATExeaNg2m@t@$
16-09-202514:31:05GBp216545.50CHIXxeaNg2m@t@z
16-09-202514:31:02GBp547546.00BATExeaNg2m@t3U
16-09-202514:31:02GBp312546.00CHIXxeaNg2m@t2f
16-09-202514:31:02GBp1,080546.00BATExeaNg2m@t2g
16-09-202514:24:19GBp387546.50BATExeaNg2m@y4J
16-09-202514:24:19GBp227546.50BATExeaNg2m@y4L
16-09-202514:24:19GBp331546.50CHIXxeaNg2m@y4N
16-09-202514:24:17GBp865546.50BATExeaNg2m@y70
16-09-202514:24:17GBp373546.50CHIXxeaNg2m@y72
16-09-202514:12:46GBp162547.50BATExeaNg2m@XX7
16-09-202514:12:46GBp193547.50BATExeaNg2m@XXB
16-09-202514:12:46GBp509548.00BATExeaNg2m@XWU
16-09-202514:12:46GBp1,857548.00BATExeaNg2m@XZp
16-09-202514:12:46GBp367548.50CHIXxeaNg2m@XZr
16-09-202514:05:55GBp387549.00CHIXxeaNg2m@fh0
16-09-202513:59:47GBp409549.50CHIXxeaNg2m@Hgh
16-09-202513:51:28GBp493550.50CHIXxeaNg2m@6Vl
16-09-202513:40:36GBp441551.00CHIXxeaNg2m@BY9
16-09-202513:32:07GBp347551.50CHIXxeaNg2m$p8V
16-09-202513:24:34GBp214551.00CHIXxeaNg2m$wMH
16-09-202513:24:32GBp307551.50CHIXxeaNg2m$wJw
16-09-202513:24:32GBp677551.50CHIXxeaNg2m$wJR
16-09-202512:58:49GBp254551.00CHIXxeaNg2m$GbA
16-09-202512:58:49GBp366551.50CHIXxeaNg2m$GbG
16-09-202512:50:40GBp441550.50CHIXxeaNg2m$RIg
16-09-202512:37:18GBp282550.50CHIXxeaNg2m$DRD
16-09-202512:23:03GBp255551.50CHIXxeaNg2mu$Pa
16-09-202512:15:41GBp270552.00CHIXxeaNg2muc7R
16-09-202512:15:28GBp346552.00CHIXxeaNg2mucAH
16-09-202512:00:10GBp316550.50CHIXxeaNg2mueOI
16-09-202512:00:09GBp372550.50CHIXxeaNg2mueRa
16-09-202511:50:56GBp295551.00CHIXxeaNg2muHh2
16-09-202511:43:10GBp236550.50CHIXxeaNg2muRoK
16-09-202511:43:10GBp124550.50CHIXxeaNg2muRoM
16-09-202511:43:00GBp726551.00CHIXxeaNg2muRx@
16-09-202511:11:22GBp350551.50CHIXxeaNg2mv@h7
16-09-202511:11:22GBp637551.50CHIXxeaNg2mv@hO
16-09-202510:45:10GBp354552.50CHIXxeaNg2mvhCu
16-09-202510:45:10GBp21552.50CHIXxeaNg2mvhCw
16-09-202510:45:10GBp622552.50CHIXxeaNg2mvhC7
16-09-202510:17:05GBp97553.50CHIXxeaNg2mv3hF
16-09-202510:17:05GBp139553.50CHIXxeaNg2mv3hH
16-09-202510:11:53GBp387554.50CHIXxeaNg2mvCpW
16-09-202510:01:21GBp300555.00CHIXxeaNg2mwroP
16-09-202509:53:42GBp265555.00CHIXxeaNg2mw$3V
16-09-202509:53:20GBp277555.00CHIXxeaNg2mwybo
16-09-202509:53:20GBp34555.00CHIXxeaNg2mwybq
16-09-202509:40:02GBp324555.50CHIXxeaNg2mwYwi
16-09-202509:32:12GBp440555.50CHIXxeaNg2mwixX
16-09-202509:25:58GBp298554.00CHIXxeaNg2mwfDf
16-09-202509:25:58GBp652554.00CHIXxeaNg2mwfDi
16-09-202509:16:48GBp641554.00CHIXxeaNg2mwUzX
16-09-202509:16:38GBp114554.00CHIXxeaNg2mwUwA
16-09-202508:42:02GBp32550.00CHIXxeaNg2mxofv
16-09-202508:42:02GBp320550.00CHIXxeaNg2mxofx
16-09-202508:41:52GBp416550.50CHIXxeaNg2mxop@
16-09-202508:25:28GBp373551.00CHIXxeaNg2mxujm
16-09-202508:17:17GBp215551.50CHIXxeaNg2mxa6j
16-09-202508:17:17GBp366552.00CHIXxeaNg2mxa6l
16-09-202508:07:45GBp374553.00CHIXxeaNg2mxXYW
16-09-202508:02:03GBp459554.00CHIXxeaNg2mxiHP
16-09-202508:02:02GBp658554.50CHIXxeaNg2mxiJJ

