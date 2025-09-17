BI Erhvervsejendomme A/S - Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2025 for BI Erhvervsejendomme A/S, som herved offentliggøres.

Halvårsrapporten er ikke-revideret.

Halvårsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Spørgsmål til halvårsrapporten kan rettes til direktør Ole Mikkelsen på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Erhvervsejendomme A/S

Andrea Panzieri

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil